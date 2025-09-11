Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτει μηνύσεις κατά συγγενών του για τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο

0

«Το κάνει με πόνο καρδιάς αλλά είναι μονόδρομος η προσφυγή στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του...», λέει ο δικηγόρος του

Είχαν προαναγγείλει ότι θα προχωρήσουν νομικά και αύριο θα το κάνουν πράξη. Ο λόγος για τον Γιώργο Μαζωνάκη και το δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, ο οποίος στην εκπομπή «Live News» επισήμανε πως είναι μονόδρομος για εκείνον να προβεί σε μηνύσεις προς μέλη της οικογένειας του.

Ο Μερκουλίδης έκανε γνωστό πως αύριο, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, θα κατατεθούν μηνύσεις από την πλευρά του λαϊκού τραγουδιστή για τις παράνομες πράξεις που έγιναν σε βάρος του και τον οδήγησαν στο ψυχιατρείο Δρομοκαΐτειο.

Έτσι, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Από την άλλη μεριά, η αδερφή του με ανακοίνωση που είχε βγάλει ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν για το καλό του τραγουδιστή.

«Θα μηνύσουμε όσους συμμετείχαν με ψευδείς καταθέσεις. Είναι μέλη της οικογένειάς του και μία φίλη τους. Μην ξεχνάτε τον διασυρμό και τη συκοφάντηση που πήρε από αυτές τις ακραίες, παράνομες και άθλιες ενέργειες που έγιναν εις βάρος του».

«Το κάνει με πόνο καρδιάς αλλά είναι μονόδρομος η προσφυγή στη δικαιοσύνη για να προστατεύσει τον εαυτό του» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη στο Mega.