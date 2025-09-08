«Όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές» λέει η αδελφή του Μαζωνάκη

0

Ο τραγουδιστής ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά

Η αδελφή του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μίλησε την εκπομπή του ΣΚΑϊ «Το 'χουμε» τονίζοντας πως «θα είναι στον πλευρό του αδελφού της». Την ίδια στιγμή ο δικηγόρος του τραγουδιστής επιμένει ότι πλευρά του θα κινηθεί νομικά.

«Δε θα ήθελα να επεκταθώ. Τον Γιώργο τον αγαπάμε δε θέλουμε να δώσουμε περαιτέρω έκταση ον αγαπάμε θα είμαστε δίπλα του όποτε και να μας χρειαστεί. Το μήνυμα που θέλω να του στείλω είναι ότι τον αγαπώ», είπε αρχικά η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι «όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές. Έχω προσπαθήσει αρκετές φορές να επικοινωνήσω, αλλά ας μη το συζητάμε», είπε η Μαρία Μαζωνάκη.

Στην ίδια εκπομπή, λίγο αργότερα μίλησε και ο κ. Μερκουλίδης λέγοντας πως «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πάρα πολύ καλά και ετοιμάζουμε με νομικές ενέργειες να επιτεθούμε τις επόμενες μέρες για όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες αλλά και για το παρελθόν, για τα οικονομικά θέματα που έχει. Δεν έχει καμία επικοινωνία με τις αδελφές του κι ούτε το επιθυμεί, αλλά ούτε και κάποιος άλλος από το περιβάλλον του έχει επικοινωνήσει με τις αδελφές του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε μία επαγγελματική εγρήγορση και είναι στο τελικό στάδιο, καθώς μιλάει με επιχειρηματίες».

Και πρόσθεσε: «Θα τον δείτε και στο The Voice που θα βγει σε λίγες ημέρες στον αέρα. Αυτό που συνέβη δεν τον πτόησε, είναι πικραμένος, στεναχωρημένος και αγανακτισμένος, αλλά είναι υγιής, δυνατός και προχωρά».