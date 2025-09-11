Φαίη Μαυραγάνη: Δεν μπορείς να εξηγήσεις λογικά πως πρόγραμμα πανελλήνιας εμβέλειας κάνει μισή ώρα 0%

0

«Νομίζω ότι μέσα από την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου εδραίωσα μια καινούργια καριέρα»

Στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη στον ΣΚΑΪ μίλησε η Φαίη Μαυραγάνη. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αφενός στην μακρόχρονη πλέον παρουσία στην πρωινή ζώνη και αφετέρου στον προκάτοχο της, στο Σαββατοκύριακο του ΣΚΑΪ, Γιώργο Αυτιά.

«Στον ΣΚΑΪ ένιωσα αυτή την αγκαλιά απ ‘όλους τους συναδέλφους και επειδή έχει αυτό το προφίλ το ειδησεογραφικό, που είμαι παιδί του ειδησεογραφικού τομέα, αισθάνομαι ότι αυτό το κανάλι μού ταίριαξε. Νομίζω ότι του ταίριαξα και γω, μάλλον. Το σιχαίνομαι το πρωινό ξύπνημα αλλά, επειδή σ’ αυτή τη ζώνη του Σαββατοκύριακου είναι η 12η σεζόν φέτος, δεν αφήνεις εύκολα μια ζώνη που την πήγες και σε πήγε. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη ζώνη εδραίωσα μια καινούργια καριέρα», είπε η Φαίη Μαυραγάνη και συνέχισε:

«Όταν πήγα στον ΑΝΤ1, ξεκινήσαμε καλά και κάποιες εβδομάδες πήγαν πάρα πολύ καλά. Στην πορεία υπήρχαν διάφορα περίεργα που δεν εξηγούνται, καμιά φορά, με τη λογική. Δηλαδή δεν μπορείς να εξηγήσεις με τη λογική πως ένα πρόγραμμα πανελλήνιας εμβέλειας μπορεί να κάνει για μισή ώρα 0,0%, όπως επίσης δεν μπορείς να εξηγήσεις ότι εκείνη την ώρα που έχεις ζωντανό πρόγραμμα και κάποια έκτακτη επικαιρότητα… τα μεγαλύτερα νούμερα τα έκανε το παιδικό πρόγραμμα του STAR».

«Ο Γιώργος Αυτιάς ήταν «απέναντι» και ήμουν απέναντι του όλα μου τα χρόνια. Όταν πήρα την ευθύνη να κάνω αυτή την εκπομπή (σ.σ. το «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ), για μένα δεν υπήρχε τίποτα πίσω. Δεν ακυρώνω τη δουλειά και την επιτυχία, ό,τι ο καθένας κέρδισε στη ζωή του, αλλά λέω εγώ πως ξεκίνησα» πρόσθεσε, ακόμα, η Φαίη Μαυραγάνη στην καθημερινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ.