Εσπευσμένα στο νοσοκομείο o Νίκος Πορτοκάλογλου – Ακυρώθηκε η συναυλία του στον Βόλο

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Ακυρώθηκε η συναυλία του Νίκος Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου. Το απόγευμα της Τετάρτης, λοιπόν, η εταιρεία παραγωγής της περιοδείας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία και γνωστοποιεί πως ο Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, υποβλήθηκε σε επέμβαση ρουτίνας.

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας 360 Entertainment:

«Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου εισήχθη χθες σε νοσοκομείο, ύστερα από έντονη αδιαθεσία. Κατόπιν σειράς εξετάσεων, υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση ρουτίνας. Του ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση! Ανανεώνουμε το καλοκαιρινό μας ραντεβού στο Βεάκειο, στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου».

«Οι συναυλίες που αναβλήθηκαν τελούν υπό επανεξέταση. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους εξετάζεται και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».