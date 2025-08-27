Στην αντεπίθεση περνά ο Γιώργος Μαζωνάκης με μηνύσεις κατά μελών της οικογένειάς του

0

Τι λέει ο δικηγόρος του τραγουδιστή για τα επόμενα βήματα μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχατρείο για τέσσερις μέρες

Νομική αντίδραση κατά μελών της οικογένειάς του είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Εξετάζουμε σοβαρά να υποβάλλουμε μήνυση για την αίτηση της ακούσιας νοσηλείας που έκανε η αδερφή του Γιώργου με την συγκατάθεση των γονιών τους» δήλωσε ο κ. Μερκουλίδης στο cretalive.gr υπογραμμίζοντας ότι «η αίτηση αυτή δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να σταθεί δικονομικά δεδομένου ότι ο νόμος θέτει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια: όπως να πάσχει από ψυχικό νόσημα, να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και να είναι εν δυνάμει επικίνδυνο για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους.

Εν προκειμένω δεν ισχύει τίποτε απ’ αυτά και επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτός που κάνει την αίτηση πρέπει να έχει άμεση επαφή για να έχει ολοκληρωμένη, πραγματική εικόνα. Και τέτοια εικόνα σίγουρα δεν μπορείς να έχεις όταν έχεις δει τον άλλον δύο-τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, η αίτηση υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα με τον ισχυρισμό ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει κρίσεις πανικού, δεν βγαίνει από το σπίτι του και είναι επίφοβος να βλάψει τον εαυτό του.

«Η παραμονή σε ένα δημόσιο Ψυχιατρείο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, είναι οδυνηρή σε κάθε περίπτωση. Την ημέρα που τον άφησαν-πράγμα για το οποίο ήμουν εξ αρχής σίγουρος-οι αδερφές του διαμαρτύρονταν έντονα στους γιατρούς. Να σκεφτείτε μόνο ότι είχαν προτείνει ως μάρτυρα έναν γιατρό παθολόγο, κουμπάρο του Γ. Μαζωνάκη, ο οποίος άνθρωπος στην κατάθεση που έδωσε ανέφερε ότι είχε περίπου 1,5 χρόνο να επικοινωνήσει με τον τραγουδιστή, όμως ακόμα και αν διατηρούσαν σχέσεις, εξήγησε ότι δεν ήταν ειδικός να αποφανθεί για την κατάσταση του Γιώργου», επισήμανε.