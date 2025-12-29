Σπύρος Μπιμπίλας για υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: «Εάν χτυπάς αυτόν που θέλει να καταγγείλει, σημαίνει ότι προσπαθείς να κλείσεις και τα στόματα άλλων»

0

«Πρέπει να ακούσουμε και κάποιον που κάτι μπορεί να λέει αληθινό»

Γα την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη και την καταγγελία που έχει γίνει από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για σεξουαλική παρενόχληση, τοποθετήθηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού στο τεκμήριο της αθωότητας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρέπει να ακούγεται κάθε άνθρωπος που προχωρά σε καταγγελία, ιδίως όταν πρόκειται για νέους.

«Επειδή και εγώ σέβομαι το τεκμήριο της αθωότητας, σέβομαι όμως και τον άνθρωπο που θέλει να καταγγείλει, ειδικά αν είναι νέος. Αν χτυπάς αυτόν που θέλει να καταγγείλει, σημαίνει ότι προσπαθείς να κλείσεις και τα στόματα άλλων, που πιθανόν να τους έχουν συμβεί κάποια πράγματα αληθινά. Δεν μπορώ να ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος, που δεν τον γνωρίζω καθόλου, λέει αλήθεια ή ψέματα, όμως οφείλω να τον ακούσω και δεν πρέπει κανείς να λέει “είμαστε όλοι με τον τάδε”», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας πρόσθεσε ότι το μήνυμα του MeToo ήταν ακριβώς να δοθεί χώρος στη φωνή όσων θέλουν να μιλήσουν. «Πρέπει να ακούσουμε και κάποιον που κάτι μπορεί να λέει αληθινό. Γιατί να κλείσω το στόμα ενός νέου ανθρώπου; Εμείς με το MeToo προσπαθήσαμε να πούμε στον κόσμο “ανοίξτε και μιλήστε για ό,τι σας συμβαίνει”. Αν λοιπόν κάποιος απολύεται επειδή τόλμησε να πει κάτι που δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, το τονίζω αυτό, μάλλον κακό κάνουμε».

Αναφερόμενος στη δημόσια εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη και στην επικοινωνιακή του παρουσία, σημείωσε: «Το είδα και καλά κάνει και το κάνει, γιατί του έχουν συμβεί και σε εκείνον τόσα πολλά τραγικά. Ως άνθρωπος συμπαρίσταμαι στο δράμα που ζει. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό του συνέβαιναν τραγικά γεγονότα. Είναι ένας βαλλόμενος άνθρωπος και αυτός».