Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείo

Διαγνώσθηκε με ιογενή λοίμωξη

Εσπευσμένα σε νοσοκομείο, με έντονους πόνους και πυρετό, μεταφέρθηκε ο γνωστός τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής φαίνεται πως διαγνώστηκε με ιογενή λοίμωξη και παραμένει στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Ο δικηγόρος του, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τόνισε ότι δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό και ότι η κατάσταση του τραγουδιστή εξελίσσεται θετικά.

Παρά τη νοσηλεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει σε άριστη ψυχολογική κατάσταση.