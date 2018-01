Η Κέιτ Μίντλετον έκοψε τα μαλλιά της και τα δώρισε σε παιδιά με καρκίνο

Η Δούκισσα του Cambridge φέρεται να έχει δωρίσει 18 εκατοστά από τα μαλλιά της για την κατασκευή περουκών για μικρά παιδιά με καρκίνο.

Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2017, η Κέιτ εμφανίστηκε με ένα νέο, πιο κοντό hairstyle, που της πήγαινε πολύ.

Αυτό έγινε για έναν σοβαρό σκοπό.

Σύμφωνα με τη Sunday Express, η σύζυγος του Ουίλιαμ είχε μια πρόταση από τον στυλίστα της, Joey Wheeler. Να δωρίσει τα μαλλιά που θα έκοβε στο Little Princess Trust, έναν οργανισμό που φτιάχνει περούκες από αληθινή τρίχα για παιδιά που έχουν χάσει τα μαλλιά τους από τις χημειοθεραπείες, χωρίς όμως να αναφέρει πουθενά το όνομά της.

We believe that we have the best supporters in the whole world and it is lovely to know that Princess Kate is now one of them! 👑💇🏻💕 #littleprincesstrust @KensingtonRoyal #DuchessOfCambridge @Harry_Styles pic.twitter.com/i0zfrTzyjb

— Little PrincessTrust (@LPTrustUK) 28 Ιανουαρίου 2018