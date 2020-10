View this post on Instagram

Les quiero compartir algo del resultado de mi campaña de @cklassoficial. Si se acuerdan que en esos días les compartí que estuve en Guadalajara haciendo fotos? es más, hasta los entrené desde la habitación del hotel allá. Bueno, pues cómo ustedes son parte de mi carrera y mi vida... aquí les muestro algo del resultado final. Amé esta foto! Y ustedes? ❤️❤️❤️