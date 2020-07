Η Χριστίνα Πάζιου «τρελαίνει» με μικροσκοπικά μπικίνι τη Μύκονο

View this post on Instagram

Do you workout because FITNESS is your EVERYDAY LIFESTYLE ROUTINE or you just train to loose some weight before holiday? 🤷‍♀️ Όσο η γυμναστική & η υγιεινή διατροφή θα παραμένει στο μυαλό μας σαν ένας "δύσκολος" τρόπος να χάσουμε μερικά κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα και μετά να ξαναγυρίσουμε στις παλιές "κακές" διατροφικές συνήθειες και στη σωματική αδράνεια τότε με μαθηματική ακρίβεια τα κιλά που χάσαμε επιστρέφουν δριμύτερα και κάθε φορά που θα επιλέγουμε αυτό το σύντομο λάθος τρόπο να τα χάσουμε, τόσο θα αυξάνονται και τα κιλά και η κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος και τόσο πιο δύσκολη θα είναι η απώλεια τους σε κάθε επόμενη προσπάθεια 👎🏻 Βρείτε έναν ειδικό BODY & MIND Trainer που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το σώμα σας και θα σας καθοδηγήσει πως να αλλάξετε τις κακές συνήθειες μιας ολόκληρης ζωής με τρόπο που θα λατρέψετε και θα επιθυμείτε εσείς ο ίδιος να τον ακολουθείτε γιατί θα νιώθετε, θα φαίνεστε και θα είστε πραγματικά καλύτερα από μέσα προς τα έξω!!! 💪🏼 CHANGE YOUR MINDSET!! CHANGE YOUR LIFESTYLE!! TRAIN YOUR MIND!! TRAIN YOUR BODY!! BE STRONG!! BE HEALTHY!! BE BEAUTIFUL!! BE FIT!! #BODYGOALS #BODYTRANSFORMATION #30DAYSBODYTRANSFORMATIONBYWEB #50DAYSBODYTRANSFORMATION #FitnessLife #Healthy Lifestyle