H διάσημη κιθάρα του Κερτ Κομπέιν δημοπρατείται σε τιμή-ρεκόρ

Ο τραγουδιστής των Nirvana την χρησιμοποίησε στο διάσημο «MTV Unplugged» τον Νοέμβριο του 1993

Πέρυσι, η ζακέτα του θρυλικού τραγουδιστή της ροκ Κέρτ Κομπέιν πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ 334.000 δολαρίων. Τώρα, η ακουστική κιθάρα, με την οποία έπαιξε ο punk rocker στην τηλεοπτική παρουσία του στο MTV Unplugged του συγκροτήματός του των Nirvana, μόλις πέντε μήνες πριν τον θάνατό του, αναμένεται να πωληθεί περί το ένα εκατομμύριο δολάρια σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Ο Οίκος δημοπρασιών Julien's ανακοίνωσε τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι διατίθεται προς πώληση η κιθάρα Martin D-18E του 1959 με την οποία έπαιξε ο Κομπέιν στη ζωντανή μαγνητοσκόπηση του 1993. Η κιθάρα συνοδεύεται με μία πολυχρησιμοποιημένη θήκη, της οποίας ο χώρος αποθήκευσης περιέχει και μια μικρή τσάντα από σουετίνη, όπου θρυλείται ότι ο αυτοκαταστροφικός μουσικός αποθήκευε ηρωΐνη, ναρκωτικό που είχε εθιστεί στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο τραγουδιστής και 'σημαία' των Νιρβάνα ηχογράφησε το ζωντανό "σέσιον" του «Unplugged» τον Νοέμβριο του 1993. Ο Κομπέιν βρέθηκε νεκρός, σε ηλικία 27 ετών, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας στην κατοικία του στο Σιάτλ τον Απρίλιο του 1994.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Julien's Ντάρεν Τζούλιεν τόνισε πως η συγκεκριμένη κιθάρα «έχει κερδίσει τη θέση της στην ιστορία ως το όργανο στο οποίο ερμήνευσε ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς και ινδάλματα της ροκ σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο αξέχαστες ζωντανές εμφανίσεις όλων των εποχών».

Το άλμπουμ «MTV Unplugged in New York», μια ακουστική ερμηνεία γνωστών κομματιών του συγκροτήματος, όπως τα About a Girl, Apologies και μια διασκευή του τραγουδιού του Ντέιβιντ Μπόουϊ The Man Who Sold the World, κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Κομπέιν και βρέθηκε στην κορυφή των επιτυχιών του Billboard και κέρδισε ένα Grammy.

Η ζακέτα σε λαδί χρώμα, που φορούσε ο Κομπέιν στην ίδια ζωντανή ηχογράφηση πουλήθηκε για 334.000 δολάρια σε δημοπρασία τον Οκτώβριο του 2019, σημειώνοντας -σύμφωνα με τον Οικο Julien's- έναν παγκόσμιο ρεκόρ για τέτοιο αντικείμενο.

Το ένα εκατομμύριο δολάρια, ποσό που αναμένεται να πωληθεί η κιθάρα, είναι απλώς μια αρχική εκτίμηση για την εκκίνηση της δημοπρασίας, πρόσθεσε ο Julien's. Το παγκόσμιο ρεκόρ για μια κιθάρα καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2019 όταν η μαύρη Fender Stratocaster του κιθαρίστα των Pink Floyd Ντέιβιντ Γκίλμουρ "έπιασε" 3,9 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη.

Άλλα αντικείμενα του Κομπέιν, που θα διατεθούν προς πώληση στη δημοπρασία του ίδιου Οίκου στις 19-20 Ιουνίου στο Μπέβερλι Χιλς, θα περιλαμβάνουν την κιθάρα Fender Stratocaster που χρησιμοποίησε στην περιοδεία In Utero των Nirvana το 1994 (εκτιμώμενη τιμή στα 60.000 - 80.000 δολάρια), ένα ασημί μεταλλιζέ πουκάμισο που φορούσε στο μουσικό βίντεο Heart-shaped Box του 1993 (10.000- 20.000 δολάρια) και η δακτυλογραφημένη λίστα με τη σειρά των τραγουδιών που χρησιμοποίησε στην ζωντανή ηχογράφηση του MTV (4.000 - 6.000 δολάρια).

Όλα τα προς δημοπράτηση αντικείμενα προέρχονται από διάφορους ανθρώπους που συνεργάσθηκαν με τον Κομπέιν, ή συσχετίσθηκαν με την οικογένειά του, διαβεβαιώνει η Julien's.

Η ακουστική κιθάρα του Κομπέιν θα εκτεθεί προς θέαν στο κοινό στο Hard Rock Cafe στο Πικαντίλι Σίρκους του Λονδίνου από τις 15 Μαΐου και στη γκαλερί Julien's Auctions στο Μπέβερλι Χιλς από 15-19 Ιουνίου.