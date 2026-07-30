Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, την επομένη ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή

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«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά, τώρα είναι η σειρά μας» διεμήνυσε ο Τραμπ

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» τις πρώτες πρωινές ώρες «βαρύ κύμα» αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν, την επομένη ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Στοχοποιήθηκαν «δεκάδες» εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφερε, κάνοντας λόγο μέσω X για «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και άμυνας, και ναυτικές δυνατότητες».

Πάντα κατά τη CENTCOM, σκοπός ήταν «να μειωθούν περαιτέρω οι απειλές που εγείρει το Ιράν και οι εντολοδόχοι του για τις αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυσιπλοΐα και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου».

«Θα τους πλήξουμε δυνατά, θα τις φάνε», διεμήνυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά, τώρα είναι η σειρά μας», επέμεινε αργότερα ο Ρεπουμπλικάνος, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν και Ορμουζγκάν. Στη νήσο Κεσμ, «ομάδες διάσωσης αναζητούν δυο ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια» σπιτιού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, αεροσκάφη των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας διεξήγαγαν κοινή επιχείρηση στο Ιράκ, λέγοντας πως στοχοποίησαν ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν που κατηγόρησαν πως επιτέθηκαν σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις -κάτι που διέψευσαν.

«Αναπόφευκτη» ανταπόδοση

Οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε Ιρανών, και τραυμάτισαν άλλους 32 στις τάξεις των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), ανέφερε το δίκτυο αυτό παρατάξεων αποτελούμενων κατά πλειονότητα από σιίτες, που τυπικά έχει πλέον ενταχτεί στον ιρακινό στρατό αλλά θεωρείται πως σε κάποιες περιπτώσεις δρα αυτόνομα.

«Η ανταπόδοσή μας εναντίον του αμερικανού εχθρού είναι αναπόφευκτη και μπορεί να πλήξουμε εργαλεία του στη Σαουδική Αραβία», ανέφερε χθες η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, συμμαχία προσκείμενη στην Τεχεράνη.

Αν και ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Fox News, ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν σε «συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση», η ιρακινή προεδρία κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ».

Η Τεχεράνη καταδίκασε τους βομβαρδισμούς στη γειτονική χώρα.

Στην ιρανική πρωτεύουσα, κάποιοι κάτοικοι δεν έκρυβαν την απόγνωσή τους.

«Δεν ξέρουμε στ’ αλήθεια αν είμαστε σε πόλεμο ή σε ειρήνη (...) Αυτό που βλέπω είναι πως ο κόσμος είναι αποθαρρημένος, αποκαρδιωμένος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γκολρόχ, 60χρονη συνταξιούχος.

Πριν από τις χθεσινές και τις σημερινές επιδρομές, ο πόλεμος εξαπλώθηκε επίσης σε άλλο μέτωπο όπου επικρατούσε τα τελευταία χρόνια συγκριτική ηρεμία, αυτό ανάμεσα στους υεμενίτες αντάρτες Χούθι και τη Σαουδική Αραβία.

Το Ριάντ είναι ο βασικός υποστηρικτής της υεμενίτικης κυβέρνησης που αναμετράται με το προσκείμενο στην Τεχεράνη κίνημα Ανσαραλά, γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι.

Οι αντάρτες ανακοίνωσαν προχθές Τρίτη πως στοχοποίησαν με πυραύλους σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά θάλασσα, κατηγορώντας το ότι «παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό» που ανακοίνωσαν πως επιβάλλουν στο βασίλειο, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού στον πλανήτη.

«Η Τεχεράνη χρησιμοποιεί πλέον το δίκτυο των πληρεξουσίων της (...) Ο πόλεμος δι’ αντιπροσώπων είναι συνέχεια του απευθείας πολέμου με άλλα μέσα, και διεξάγεται με αξιοσημείωτη στρατηγική συνέπεια», σημείωσε μιλώντας στο AFP ο Χισάμ Αλγάναμ, σαουδάραβας αναλυτής και ερευνητής ειδικευμένος σε ζητήματα ασφαλείας.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατηγόρησε χθες τους Χούθι ότι εννοούν να προχωρήσουν στην επιβολή τέλους διέλευσης στα πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στο νότιο άκρο της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.

Το Ριάντ υπολογίζει στην Ερυθρά θάλασσα για να συνεχίσει τις εξαγωγές του, καθώς το Ιράν έχει κλείσει de facto το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της χερσονήσου.