Ισόβια κάθειρξη σε έφηβο που καταδικάστηκε για τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων μέσα σε σχολείο

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Το όπλο του το είχε κάνει δώρο ο πατέρας του τα Χριστούγεννα

Αμερικανός έφηβος, ο οποίος σκότωσε επιτιθέμενος μέσα σε λύκειο τέσσερις ανθρώπους -δυο μέλη του διδακτικού προσωπικού (καθηγήτρια και καθηγητή μαθηματικών) και δυο συνομήλικους συμμαθητές του- τον Σεπτέμβριο του 2024, χρησιμοποιώντας τουφέκι εφόδου που του είχε κάνει δώρο ο πατέρας του τα Χριστούγεννα, καταδικάστηκε χθες Τρίτη να εκτίσει ισόβια κάθειρξη.

Ο Κολτ Γκρέι, 16 ετών, ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία πως άνοιξε πυρ μέσα στο λύκειο Apalachee, στη μικρή πόλη Γουάιντερ, στην πολιτεία Τζόρτζια, περίπου 70 χιλιόμετρα από την Ατλάντα.

Πέρα από τους τέσσερις ανθρώπους που σκότωσε, τραυμάτισε άλλους εννιά.

Ήταν 14 χρονών όταν διέπραξε την επίθεση.

Του επιβλήθηκε χθες ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υφ’ όρον.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δικάστηκε ως εάν να ήταν ενήλικος λόγω της βαρύτητας των εγκλημάτων.

Ο δικαστής Νίκολας Τριμ έκρινε ότι και οι δυο γονείς είχαν «παρατήσει» τον έφηβο, αλλά τόνισε πως «δεν υπήρξατε θύμα παρενόχλησης» στο λύκειο, ότι στην πραγματικότητα το «κίνητρο» της επίθεσης «δεν ήταν το μίσος», καθώς «δεν γνωρίζατε κανέναν σε αυτό το σχολείο», αλλά η επιθυμία του νεαρού να γίνει διάσημος και να αντλήσει «ικανοποίηση» διαπράττοντας το έγκλημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ, για παράδειγμα του ABC News, ο έφηβος είχε εμμονή με τους δράστες προηγούμενων επιθέσεων σε σχολεία στις ΗΠΑ, ειδικά τον Νίκολας Κρους, τον δράστη της σφαγής στο λύκειο της Πάρκλαντ το 2018 (17 νεκροί).

Τον Μάρτιο, ο πατέρας του Κολτ Γκρέι καταδικάστηκε για φόνους χωρίς προμελέτη και ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Πρόκειται για μια από τις πρώτες υποθέσεις στις οποίες γονιός αντιμετώπισε ποινική δίωξη εξαιτίας επίθεσης με πυροβόλο όπλο διαπραχθείσα από παιδί του.

Το 2023, ο Κόλιν Γκρέι είχε κάνει δώρο στον γιο του τουφέκι εφόδου τύπου AR-15 για τα Χριστούγεννα -κι αυτό παρότι ο Κολτ Γκρέι είχε ήδη απειλήσει να ανοίξει πυρ μέσα σε σχολείο. Αυτό ακριβώς το τουφέκι χρησιμοποίησε, προτού κλείσει χρόνος, για να διαπράξει τη σφαγή στη Γουάιντερ.

Μερικούς μήνες νωρίτερα, τον Μάιο, δυο αστυνομικοί, που ειδοποιήθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) για την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων περί διάπραξης σκοτωμών σε σχολείο από διαδικτυακή διεύθυνση (IP) στο σπίτι του, είχαν επισκεφθεί την οικογενειακή κατοικία.

Η ευθύνη των γονιών σε αυτού του τύπου τις υποθέσεις μπαίνει ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι γονείς εφήβου ο οποίος είχε σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους σε λύκειο στο Μίσιγκαν το 2021 καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή το 2024 και τους επιβλήθηκαν ποινές 10 ως 15 ετών κάθειρξης.

Τα πυροβόλα όπλα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου ανηλίκων στις ΗΠΑ εδώ και πολύ καιρό, κατά τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.