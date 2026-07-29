Τραμπ: Θα χτυπήσουμε με δύναμη το Ιράν και θα υποστούν συντριπτική ήττα

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Δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στο Fox News, μετά τις επιθέσεις στην Ιορδανία

Οι ΗΠΑ θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News, προσθέτοντας πως τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ πραγματοποιήθηκαν «σε συντονισμό» με την ιρακινή κυβέρνηση.

«Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέφερε ένας δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.

Ο ιορδανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε πέντε ιρανικούς πυραύλους, ενώ οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «οι αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρίψουν τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που έφθαναν», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τρέι Γινγκστ, που πήρε συνέντευξη από τον πρόεδρο εκτός πλατό.

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «είπε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση», είπε ο δημοσιογράφος.

Λίγο νωρίτερα, η ιρακινή προεδρία κατήγγειλε, ωστόσο, χωρίς να κατονομάζει ούτε τις ΗΠΑ ούτε τη Σαουδική Αραβία, «τους βομβαρδισμούς που έθεσαν στο στόχαστρο τις βάσεις της Χασντ ας-Σαάμπι», μιας συμμαχίας ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές παρατάξεις, τις οποίες θεωρεί «απαράδεκτη επίθεση και κατάφωρη παραβίαση της ακεραιότητας του Ιράκ, με στόχο επίσημους θεσμούς».

Σύμφωνα με τη Χασντ ας Σάαμπι, που κατήγγειλε «επίθεση», τουλάχιστον 20 μέλη της σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν στα πλήγματα αυτά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις δηλώσεις στο Fox News, «χαρακτηρίζει αυτές τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές καρκίνο για τον κόσμο και είπε ότι προβλέπει επιπλέον προειδοποιήσεις κατά των υποστηρικτών του Ιράν».

Η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών στη σύγκρουση.