Φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες στο Ιράκ απειλούν με αντίποινα ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία

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Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 20 άτομα

Μια ισχυρή ιρακινή συμμαχία φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων χαρακτήρισε σήμερα «αναπόφευκτα» τα αντίποινα στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τη νύχτα οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία στο Ιράκ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

«Η ανταπόδοσή μας στον αμερικανό εχθρό είναι αναπόφευκτη και θα μπορούσε να πλήξει θέσεις του στη Σαουδική Αραβία», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.