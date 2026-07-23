«Βόμβα» μεγατόνων από τον Τραμπ: «Εξετάζω μια μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν»

0

«Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι’ αυτό»

Μια ακόμα... βόμβα έριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις τους στο Axios, καθώς είπε ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Επισήμανε, μάλιστα, ότι τα πλήγματα θα είναι ισχυρότερα από εκείνα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή».

Σε σύντομη συνέντευξή του, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει.

Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την απόφασή του. Δύο ακόμη Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι δεν έχουν δοθεί νέες εντολές στον στρατό.

Η τρέχουσα κλιμάκωση έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η επιστροφή σε έναν γενικευμένο πόλεμο είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρθηκε στον ΣΚΑΪ.

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι’ αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ «θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά, αν του το ζητούσα», πρόσθεσε όμως ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για να εξαπολύσουμε νέα επιχείρηση κατά του Ιράν.

Είπε επίσης ότι θα υπήρχαν «συνέπειες» για το Ισραήλ σε περίπτωση συμμετοχής του στα πλήγματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει ιρανική αντίδραση εναντίον του.