Το Ιράν λέει πως στοχοποίησε εξοπλισμό κι εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ

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Πρόκειται για αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, υποστήριξαν σήμερα ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ του αντιπυραυλικού συστήματος THAAD, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της ιρανικής επικράτειας για 12η συνεχόμενη νύχτα.

Σε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί υποστήριξαν επίσης ότι κατέστρεψαν Patriot, σύστημα σχεδιασμένο για την αναχαίτιση και την καταστροφή βαλλιστικών πυραύλων, κι ότι προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπόστεγο όπου γίνεται κατ’ αυτούς συντήρηση ελικοπτέρων.

Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ που παρουσίασε ως αμερικανικές.

Σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε επίσης το IRIB, στοχοποιήθηκαν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης «αποθήκες πυρομαχικών και εφοδίων» του αμερικανικού στρατού σε βάση των ΗΠΑ στη Ντόχα, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη βάση Αλί ας Σαλέμ και αποθήκες πυρομαχικών στη βάση Αριφτζάν -και τα τρία στρατόπεδα αυτά βρίσκονται στην επικράτεια του Κουβέιτ.