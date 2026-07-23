Για να ισχύσει η πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας θα πρέπει το Ριάντ να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ

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Το γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Truth Social, ότι η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας «εξαρτάται απολύτως» από την επικύρωση των Συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ.

«Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση (...) που βρίσκεται στο τελικό στάδιο μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας (...) θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα σεβαστές και επιτυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ», γράφει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ υπογράφηκαν το 2020 υπό την αιγίδα του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και οδήγησαν στην εξομάλυνση των οικονομικών, εμπορικών και αμυντικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και τριών αραβικών χωρών: των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου.

Μέχρι τότε, από τα 22 μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, μόνο η Αίγυπτος και η Ιορδανία διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ βάσει ειρηνευτικών συμφωνιών, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ο Τραμπ προέτρεψε πρόσφατα το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να προσχωρήσουν σε αυτές.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προγράμματος πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση στην Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στην περιοχή.