Ενθουσιάστηκε ο Νετανιάχου με το ενδεχόμενο αναγνώρισης του Ισραήλ από την Σαουδική Αραβία: «Θα είναι ένα ιστορικό άλμα»

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«Θα συνιστούσε ιστορική πρόοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

Η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία θα συνιστούσε «ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ σήμερα.

«Όπως είπε ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα συνιστούσε ιστορική πρόοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το πρωθυπουργικό γραφείο πάντως δεν έκανε καμία αναφορά στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Ο Τραμπ λέει ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας είναι η ένταξη του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή η αναγνώριση του Ισραήλ, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στο παρελθόν πάντως η Σαουδική Αραβία δήλωνε ότι δεν θα υπογράψει αυτές τις συμφωνίας παρά μόνο εάν υπάρξει κάποια πρόοδος για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.