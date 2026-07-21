Ένας 28χρονος Βρετανός κατηγορείται για τον φόνο της συντηρητικής πολιτικού Αν Γουίτικαμ

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Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα κίνητρα του υπόπτου και την πιθανή σύνδεσή του με πολιτικούς ή τρομοκρατικούς κύκλους

Οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ένας 28χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η 78χρονη Γούιτικαμ, που είχε αποχωρήσει από τους Συντηρητικούς και εντάχθηκε στο λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, βρέθηκε νεκρή σε μια κατοικία σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας στις 9 Ιουλίου και σύμφωνα με την αστυνομία έφερε σοβαρά τραύματα. Η Γουίτικαμ είχε παραιτηθεί από το κοινοβούλιο το 2010.

Ο Τζόσουα Κέρι, ένας λευκός Βρετανός πολίτης από τη βόρεια Αγγλία, κατηγορείται για τη δολοφονία της και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ, στο Λονδίνο.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα κίνητρα του υπόπτου και την πιθανή σύνδεσή του με πολιτικούς ή τρομοκρατικούς κύκλους, είπε ο εισαγγελέας Φρανκ Φέργκιουσον, της Υπηρεσίας Ειδικών Εγκλημάτων και Αντιτρομοκρατίας.

Η Γουίτικαμ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της, αρχικά όταν υπηρετούσε ως υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ (1992-97) και στη συνέχεια όταν ανέλαβε εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης. Ασπάστηκε τον Καθολικισμό, εν μέρει σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χειροτονία γυναικών από την Εκκλησία της Αγγλίας. Ήταν επίσης αντίθεση στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ετεροφυλικές και ομοφυλοφιλικές σχέσεις.