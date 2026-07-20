Κιρ Στάρμερ: «Αποχωρώ με το χαμόγελο και αποχωρώ υπερήφανος για όλα όσα επιτελέσαμε»

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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε «υπερήφανος» για το έργο του

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε «υπερήφανος» για το έργο που έγινε στην διετία της πρωθυπουργίας του λέγοντας ότι η χώρα είναι «πιο ισχυρή και πιο δίκαιη» από ό,τι όταν ανέλαβε την εξουσία, κατά την διάρκεια της τελευταίας του ομιλίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «σήμερα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο από ό,τι πριν από δύο χρόνια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ που παραδίδει την εξουσία στον Αντι Μπέρναμ.

«Αποχωρώ με το χαμόγελο και αποχωρώ υπερήφανος για όλα όσα επιτελέσαμε», είπε.