Απειλές Τραμπ: «Για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, το Ιράν θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα»

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Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του νέου πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

O Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται, μετά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

«Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνουν πολλαπλάσιο τίμημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτήν την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, που ανέλαβε σήμερα τα καθηκοντά του, μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον διαβεβαίωσε ότι παραμένει δεσμευμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια», ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτήν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του», είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο πρόεδρος Τραμπ τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο Μπέρναμ υπογράμμισε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, προσκάλεσε επίσης τον Τραμπ να επισκεφθεί αυτήν την πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας.