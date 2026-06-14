Επίθεση του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού

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Ενημερώθηκαν οι Αμερικανοί λίγο πριν γίνει το χτύπημα

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Ενημέρωσαν την αμερικανική CENTCOM

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος κατά της Βηρυτού, ανέφερε στο Χ ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του Axios.