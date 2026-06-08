Και το Ισραήλ παύει τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ

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Τι ισχύει για τις εχθροπραξίες με την Χεζμπολάχ του Λιβάνου

Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η ίδια πηγή είπε παράλληλα ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ τις επόμενες ημέρες.

Ένας άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε στο Reuters πως ο Τραμπ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε πριν ο Τραμπ δημοσιεύσει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός, σημείωσε ο αξιωματούχος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Νωρίτερα το Μεικτό Επιτελείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ.