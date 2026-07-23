Γιατί κινδυνεύει με αποκλεισμό των αυτοκινήτων της η Mercedes από την αγορά των ΗΠΑ

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Τι σχέση έχουν οι Κινέζοι

Πιθανή απαγόρευση πώλησης των οχημάτων της στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει η Mercedes-Βenz, εφόσον τελικά ψηφιστεί το αμερικανικό νομοσχέδιο για τον αποκλεισμό εταιριών στις οποίες Κινέζοι μέτοχοι κατέχουν μερίδιο άνω του 15%.

Το νομοσχέδιο, το οποίο εισηγείται την απαγόρευση εισαγωγής, παραγωγής, πώλησης και μεταπώλησης οχημάτων εταιριών στις οποίες συμμετέχουν Κινέζοι σε ποσοστό άνω του 15%, πέρασε ήδη από την αρμόδια επιτροπή και έχει κατατεθεί πλέον για εξέταση από την ολομέλεια στη Γερουσία. Στην περίπτωση της Mercedes, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BAIC κατέχει λίγο κάτω του 10% και ένα άλλο σχεδόν 10% βρίσκεται στην κατοχή του Λι Σούφου, ιδρυτή της εταιρίας αυτοκινήτων Geely, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Κανένας μεμονωμένος μέτοχος δεν κατέχει περισσότερο από 10% της εταιρίας, ενώ οι κύριοι μέτοχοι δεν εκπροσωπούνται άμεσα στο εποπτικό συμβούλιο ούτε λαμβάνουν αποφάσεις για την εταιρία», ανακοίνωσε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και υπενθύμισε ότι η Mercedes δημιουργεί περίπου 160.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, με τα δύο εργοστάσιά της.