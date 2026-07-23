Πέθανε ο Ιάπωνας Κόζο Οκαμότο, δράστης μιας πολύνεκρης επίθεσης στο Ισραήλ το 1972

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Λειτούργησε για λογαριασμό του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης

Ο Ιάπωνας Κόζο Οκαμότο, δράστης μιας πολύνεκρης επίθεσης το 1972 στο Ισραήλ για λογαριασμό του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΛΜΑΠ), πέθανε σήμερα στη Βηρυτό σε ηλικία 78 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ριζοσπαστική οργάνωση.

«Το ΛΜΑΠ ανακοινώνει τον θάνατο του αγωνιστή συντρόφου Κόζο Οκαμότο» ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση, χαιρετίζοντας τις «τεράστιες θυσίες» του για τον παλαιστινιακό σκοπό.

Ο «Άχμεντ αλ Γιαμπανί» (δηλ. «Άχμεντ ο Ιάπωνας»), όπως ήταν το ψευδώνυμο του Κόζο Οκαμότο στους κόλπους του ΛΜΑΠ, άφησε την τελευταία του πνοή στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Ο Κόζο Οκαμότο ήταν ο μοναδικός επιζών από τους τρεις δράστες του μακελειού της 30ής Μαΐου 1972 στο αεροδρόμιο του Λοντ (το σημερινό «Μπεν Γκουριόν»).

Την ημέρα εκείνη έφθασε με πτήση της Air France, μαζί με δύο συνεργούς του. Άνοιξαν πυρ εναντίον ταξιδιωτών, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους: 17 Αμερικανούς, οκτώ Ισραηλινούς κι έναν Καναδό.

Οι άλλοι δύο Ιάπωνες σκοτώθηκαν. Ο Κόζο Οκαμότο τραυματίστηκε και συνελήφθη. Αποφυλακίστηκε το 1985 από το Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων.

Μετά την απελευθέρωσή του μετέβη στον Λίβανο, όπου συνελήφθη το 1997 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών για παράνομη είσοδο στη χώρα, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και κατοχή πλαστών διαβατηρίων.

Το 2000, σε μια άνευ προηγουμένου απόφαση για αλλοδαπό στον Λίβανο, του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από ογκώδεις διαδηλώσεις υποστήριξης από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις στον Λίβανο, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα τελευταία χρόνια, ο Κόζο Οκαμότο - πρώην μέλος του Ιαπωνικού Κόκκινου Στρατού (ΙΚΣ) - ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο είχε θεαθεί αρκετές φορές να αποτίει φόρο τιμής στους τάφους των δυο συντρόφων του σε νεκροταφείο της Βηρυτού.

Το μακελειό στο αεροδρόμιο του Λοντ σχεδιάστηκε από το ΛΜΑΠ, το οποίο ίδρυσε το 1967 ο Ζωρζ Χαμπάς και ήταν υπεύθυνο για αρκετές αεροπειρατείες τη δεκαετία του 1970.

Στις τάξεις του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης είχε ενταχθεί μεταξύ άλλων και ο Βενεζουελάνος Ίλιτς Ραμίρες Σάντσες, ευρύτερα γνωστός ως «Κάρλος το Τσακάλι».