Δύο νεκροί από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών

Αντίθετος ο ΟΗΕ με αυτές τις επιθέσεις

Αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους ύποπτου για «συμμετοχή σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών» σκότωσε χθες δύο ανθρώπους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 187 νεκρούς τον απολογισμό αυτής της επίμαχης στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

«Το σκάφος ταξίδευε κατά μήκος γνωστών διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» όταν πραγματοποιήθηκε η επίθεση χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Southcom).

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον οχτώ πλήγματα αυτού του τύπου τον Απρίλιο, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 187 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παράσχει καμιά απόδειξη ότι τα σκάφη που στοχοθετούνται εμπλέκονται πράγματι σε λαθρεμπόριο, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τα πλήγματα αυτά ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.