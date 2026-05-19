Νέες απειλές πολέμου του Τραμπ κατά του Ιράν: «Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι θα γίνει επίθεση εντός των επόμενων ημερών αν δεν επιτευχθεί συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι απείχε μόλις μία ώρα από το να αποφασίσει για ένα νέο πλήγμα, προτού να αναβάλει τελικά τη νέα επίθεση στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μία ημέρα αφού είπε ότι ανέστειλε την προγραμματισμένη νέα επίθεση στο Ιράν μετά τη νέα ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη.

«Απείχα μόλις μία ώρα από τη λήψη της απόφασης να προχωρήσουμε σήμερα», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι οι Ιρανοί ηγέτες «παρακαλούν» για μια συμφωνία αλλά προειδοποίησε ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Λοιπόν, εννοώ, δυο-τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα», είπε.

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί είπε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επίσης την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA.

Οι όροι αυτοί δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει, συγκριτικά με την προηγούμενη πρόταση, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «σκουπίδια» και την απέρριψε, την περασμένη εβδομάδα.

Εφικτή η διπλωματική λύση με την Κούβα

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να επιτευχθεί μια διπλωματική λύση με την κουβανική κυβέρνηση και ότι μπορεί να βοηθήσει τη χώρα, είτε υπάρξει «αλλαγή καθεστώτος» στο νησί είτε όχι, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Έτσι νομίζω», απάντησε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν είναι εφικτή μια συμφωνία με την Κούβα. «Η Κούβα μας καλεί. Χρειάζονται βοήθεια. Η Κούβα είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Η Κούβα χρειάζεται βοήθεια και αυτό θα κάνουμε», είπε.

Η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει διεφθαρμένη και ανίκανη τη σημερινή, κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας και πιέζει για την αλλαγή του καθεστώτος.