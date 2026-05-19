Μια στο καρφί και μια στο… πέταλο οι Αμερικανοί για το Ιράν: «Μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ιρανοί ηγέτες «παρακαλούν» για μια συμφωνία, ενώ τους απειλεί για επανέναρξη των πολεμικών εχθροπραξιών

Από την μια μεριά ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με πόλεμο και από την άλλη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του ισχυρίζεται ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Μια στο καρφί και μια στο... πέταλο χτυπούν οι Αμερικανοί την Τεχεράνη, ενώ υπάρχει η εύθραστη εκεχειρία.

Πάντως, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας.

«Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, όμως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν.

Ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μία ημέρα αφού είπε ότι ανέστειλε την προγραμματισμένη νέα επίθεση στο Ιράν μετά τη νέα ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη.

«Απείχα μόλις μία ώρα από τη λήψη της απόφασης να προχωρήσουμε σήμερα», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι οι Ιρανοί ηγέτες «παρακαλούν» για μια συμφωνία αλλά προειδοποίησε ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Λοιπόν, εννοώ, δυο-τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιο