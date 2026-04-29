Σαμ Νιλ: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου – Είναι καιρός να γυρίσω ακόμα μία ταινία»

Ο πρωταγωνιστής του «Jurassic Park» ξεπέρασε την αρρώστεια χάρη σε νέα θεραπεία

Ο ηθοποιός Σαμ Νιλ έκανε γνωστό ότι η νόσος του βρίσκεται σε ύφεση, αφού υποβλήθηκε σε μια νέα θεραπεία όταν οι χημειοθεραπείες έπαψαν να αποδίδουν ενάντια στον καρκίνο του αίματος τρίτου σταδίου που αντιμετώπιζε.

Ο πρωταγωνιστής του «Jurassic Park» έκανε την ανακοίνωση στον αυστραλιανό ραδιοτηλεοπτικό φορέα 7News υποστηρίζοντας παράλληλα την επέκταση της θεραπείας με CAR T-κύτταρα, μιας μορφής ανοσοθεραπείας στην οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής, σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο του αίματος στη χώρα.

Ο Νιλ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι νοσούσε από αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων (σταδίου 3) στα απομνημονεύματά του το 2023, με τίτλο «Did I Ever Tell You This?».

Όταν εκδόθηκε το βιβλίο, ο διάσημος ηθοποιός λάμβανε ένα νέο χημειοθεραπευτικό φάρμακο σε μηνιαία βάση για να κρατήσει τη νόσο σε καταστολή. Μιλώντας τότε στον Guardian, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Δεν φοβάμαι να πεθάνω, αλλά θα με ενοχλούσε.

«Ζω με έναν συγκεκριμένο τύπο λεμφώματος εδώ και περίπου πέντε χρόνια και έκανα χημειοθεραπεία, [η οποία είναι] μια αρκετά δυσάρεστη διαδικασία, αλλά με κρατούσε στη ζωή» σημείωσε ο πρωταγωνιστής στο 7News.

Ωστόσο, όταν η χημειοθεραπεία σταμάτησε να έχει αποτέλεσμα, επισήμανε ότι «ήμουν σε απόγνωση και φαινόταν ότι πλησίαζε το τέλος μου».

Τότε ο Νιλ συμμετείχε σε μια κλινική δοκιμή της κυτταρικής θεραπείας CAR T στην Αυστραλία, η οποία επικεντρωνόταν στον δικό του τύπο λεμφώματος.

«Μόλις έκανα μια αξονική τομογραφία και δεν υπάρχει καρκίνος στο σώμα μου. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που συνέβη αυτό. Είναι καιρός να γυρίσω ακόμα μία ταινία», ανέφερε.

Προς το παρόν η θεραπεία με CAR Τ-κύτταρα είναι διαθέσιμη μέσω του δημόσιου συστήματος υγείας της Αυστραλίας μόνο για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου και σε ορισμένα νοσοκομεία.

Ο 78χρονος ηθοποιός έκανε αυτές τις δηλώσεις συμμετέχοντας σε μια πρωτοβουλία που καλεί την αυστραλιανή κυβέρνηση να διευρύνει την πρόσβαση στη συγκεκριμένη θεραπεία ενώνοντας τις δυνάμεις του με το Snowdome, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για την καταπολέμηση του καρκίνου του αίματος.