Ο βασιλιάς Κάρολος μεταβαίνει στις ΗΠΑ για τετραήμερη επίσκεψη

Το γεγονός έχει επισκιαστεί από τον πόλεμο στο Ιράν και από το περιστατικό με ένοπλο στο δείπνο της ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα φθάνουν αργότερα σήμερα στις ΗΠΑ για τετραήμερη επίσκεψη, η οποία έχει προσλάβει μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον όπου παρίστατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και εν μέσω της κρίσης στις σχέσεις ανάμεσα στους δύο συμμάχους.

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250η επέτειο από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία και είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου ξεκινά με μια κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη, και περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου και ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Η εδώ και καιρό σχεδιασθείσα επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ πραγματοποιείται στη σκιά της πολιτικής διαμάχης ανάμεσα στις δύο χώρες με αφορμή τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ να εκφράζει την δυσαρέσκειά του προς τη βρετανική κυβέρνηση επειδή δεν στήριξε την επίθεση.

Η επίσκεψη επισκιάστηκε επίσης από την απόπειρα ένοπλης επίθεσης κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί όπως είναι προγραμματισμένο, έπειτα από συνομιλίες ανάμεσα στις βρετανικές και στις αμερικανικές αρχές για να διευκρινιστεί αν το περιστατικό θα μπορούσε να επηρεάσει το βασιλικό πρόγραμμα.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ευγνώμονες προς αυτούς που εργάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι τα σχέδια θα παραμείνουν ως έχουν και ανυπομονούν να πραγματοποιήσουν την αυριανή τους επίσκεψη», ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, τα Ανάκτορα.

Κατά την άφιξή τους στην Ουάσινγκτον ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση για τσάι με τον πρόεδρο, ο οποίος συχνά αποκαλεί τον Κάρολο "υπέροχο άνδρα", και με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, την Μελάνια Τραμπ.

Ο 77χρονος βασιλιάς, ο οποίος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, θα απευθυνθεί την επομένη στο Κογκρέσο και αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης το κάνει.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα τιμήσει τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενόψει της 25ης επετείου, ενώ η βασίλισσα Καμίλα θα παραστεί σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του φανταστικού χαρακτήρα Γουίνι το Αρκουδάκι, πρωταγωνιστή των ομότιτλων παιδικών βιβλίων.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί στη Βιρτζίνια όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με πρόσωπα που ασχολούνται με έργα για την προστασία της φύσης, σε μια αναφορά στον 50ετή ακτιβισμό του για το περιβάλλον.

Η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ευελπιστεί η επίσκεψη να ενισχύσει το μέλλον της "ειδικής σχέσης" που μοιράζονται οι δύο σύμμαχοι, η οποία βρίσκεται στη χειρότερη φάση της μετά την Κρίση του Σουέζ το 1956.

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Κρίστιαν Τέρνερ δήλωσε ότι η επίσκεψη θα υπογραμμίσει την κοινή ιστορία, τις θυσίες και τις κοινές αξίες ανάμεσα στις δύο χώρες προσθέτοντας ότι η προσέγγιση θα είναι πολύ βρετανική: "Keep calm, carry on" ( "Μείνε ψύχραιμος και συνέχισε").

Παρότι ο Τραμπ έχει χαλαρώσει την αρνητική του κριτική προς τη Βρετανία τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την αντίδρασή της στον πόλεμο στο Ιράν, ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου καθορίζει πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεξετάσουν τη θέση τους σχετικά με την κυριαρχία της Βρετανίας στα Νησιά Φόκλαντ ως τιμωρία για την έλλειψη υποστήριξης, εντείνοντας για άλλη μια φορά τις διμερείς τους σχέσεις.

Ένα ζήτημα που δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα της επίσκεψης είναι το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν.

Βασιλικές πηγές έχουν δηλώσει ότι δεν είναι δυνατό για το βασιλικό ζεύγος να συναντήσει κάποιο θύμα του Επστάιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως κάποια ζήτησαν, για να μην επηρεαστούν τυχόν ποινικές υποθέσεις.

Ο αδελφός του Καρόλου, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, του οποίου η φήμη και το βασιλικό κύρος έχουν καταστραφεί λόγω των σχέσεών του με τον εκλιπόντα Αμερικανό χρηματιστή που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, αντιμετωπίζει επί του παρόντος αστυνομικές έρευνες για τις διασυνδέσεις του. Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στο σκάνδαλο.