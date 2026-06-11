«Οι φλόγες του πολέμου θα εξαπλωθούν εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά», λέει ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων

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«Θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια ακόμη πιο σκληρή απάντηση»

Ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων απείλησε σήμερα πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά στο Ιράν.

«Εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν για άλλη μια φορά να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του ηρωικού Ιράν, θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια ακόμη πιο σκληρή απάντηση. Και οι φλόγες του πολέμου, πέραν της ανασφάλειας που θα σπείρουν στην ευρύτερη περιοχή, θα εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.