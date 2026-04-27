Τραμπ για τον ένοπλο που άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Μισεί τους χριστιανούς, έγραψε ένα αντιχριστιανικό μανιφέστο

«Το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει μόνο όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση» φέρεται να γράφει ο Κόουλ Άλεν

Ο ύποπτος που συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα/ πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Ελλάδα) αφού προσπάθησε να μπει στη μεγάλη αίθουσα όπου παρατίθετο το ετήσιο δείπνο για της Ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε ένα «πολύ αντιχριστιανικό» μανιφέστο, δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό» δήλωσε στην τηλεφωνική συνέντευξη, κάνοντας λόγο για ένα άτομο «προφανώς πολύ διαταραγμένο».

«Μισεί τους χριστιανούς, αυτό είναι ένα βαθύ μίσος» συνέχισε ο πρόεδρος Τραμπ. Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, είπε επίσης.

Ο ένοπλος προσπάθησε να εισβάλει στην αίθουσα της γιορτής που πραγματοποιείτο σε μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης, αναγκάζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ και άλλους αξιωματούχους να απομακρυνθούν επειγόντως από την αίθουσα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ο άνδρας αυτός φαινόταν να στοχεύει υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως το κίνητρο.

Μιλώντας και στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, τόνισε ότι «εξακολουθούν να διερευνούν» αν ο βασικός στόχος ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος ή άλλα μέλη της κυβέρνησης.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κάποια γραπτά και έχουμε ήδη μιλήσει με αρκετούς μάρτυρες που τον γνώριζαν», ανέφερε. «Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Προφανώς, ο πρόεδρος Τραμπ είναι μέλος της κυβέρνησης, ο επικεφαλής της, αλλά όσον αφορά συγκεκριμένες απειλές που ενδέχεται να είχαν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων, εξακολουθούμε να ερευνούμε ενεργά αυτά τα στοιχεία», ανέφερε.

Όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος είναι ένας 31χρονος, που ονομάζεται Κόουλ Τόμας Άλεν, από την πόλη Τόρανς της Καλιφόρνιας.

«Έχουν αρκετά αξιόπιστες πληροφορίες γι' αυτόν» είπε ο Τραμπ. «Έτρεφε πολύ μίσος στην καρδιά του εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν πολύ κατά των χριστιανών», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία επίσης απομακρύνθηκε εσπευσμένα από την αίθουσα, έγραψε ότι «αυτό που έπρεπε να ήταν μια κοινωνική, φιλική βραδιά, όπου ο πρόεδρος Τραμπ θα έκανε αστεία και θα γιόρταζε την ελευθερία του λόγου, αλλοιώθηκε από έναν διεστραμμένο τρελό που επεδίωκε να δολοφονήσει τον πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ».

What was supposed to be a fun night at the @WHCA dinner with President Trump delivering jokes and celebrating free speech was hijacked by a depraved crazy person who sought to assassinate the President and kill as many top Trump administration officials as possible. I was with… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 26, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και το CNN, ο 31χρονος ύποπτος που έχει τεθεί υπό κράτηση δεν συνεργάζεται με τις αρχές, ενώ κρατείται για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας του FBI, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών δεδομένων και προσωπικών αντικειμένων του δράστη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δώσει σαφή εικόνα για το κίνητρο της επίθεσης ή για το πώς προμηθεύτηκε τα όπλα.

Ο συλληφθείς αγόρασε δύο όπλα νόμιμα το 2023 και το 2025, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNN.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο ύποπτος δεν είχε καταγραφεί στα αρχεία πριν από τον πυροβολισμό. Στο πλαίσιο του συνήθους πρωτοκόλλου ασφαλείας, όλα τα ονόματα των ατόμων που διέμεναν στο ξενοδοχείο ελέγχθηκαν στις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε βάρος του δράστη αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες από ομοσπονδιακό δικαστήριο για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου με πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο ίδιος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου μίλησε στο Associated Press για τον βασικό ύποπτο, Κόουλ Άλεν, περιγράφοντάς τον ως «ευγενικό και καλό άνθρωπο».

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής πληροφορικής Μπιν Τανγκ, που τον είχε φοιτητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια–Dominguez Hills, ανέφερε ότι ο Άλεν ήταν «πολύ καλός φοιτητής», καθόταν πάντα στην πρώτη σειρά και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα.

«Ήταν ήρεμος, πολύ ευγενικός, καλός τύπος. Είμαι πολύ σοκαρισμένος που βλέπω τις ειδήσεις», δήλωσε.

Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε ότι φοιτητής με το όνομα Κόουλ Άλεν αποφοίτησε το 2025, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

Σοκάρει το μανιφέστο του δράστη - «Αν ήμουν Ιρανός θα μπορούσα να φέρω ένα πολυβόλο χωρίς να το καταλάβει κανείς»

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον ένοπλο Κόουλ Άλεν ο οποίος φέρεται να έστειλε αντι-Τραμπ μανιφέστο στην οικογένειά του λίγα λεπτά πριν ανοίξει πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η New York Post.

Στο κείμενο, το οποίο εξετάζεται από τις αμερικανικές αρχές, ο δράστης φέρεται να αποκαλεί τον εαυτό του «Friendly Federal Assassin» (σ.σ. Φιλικό Ομοσπονδιακό Εκτελεστή) και να περιγράφει με σκληρή γλώσσα τις προθέσεις του απέναντι σε κυβερνητικούς στόχους της διοίκησης Τραμπ.

Σε αποσπάσματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 31χρονος φέρεται να γράφει ότι «το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει μόνο όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση», προσθέτοντας ότι δεν ταυτίζεται με «θύματα πολέμου, παιδιά που λιμοκτονούν ή ανθρώπους που κακοποιήθηκαν από εγκληματίες του συστήματος».

Σε άλλο σημείο του κειμένου, φέρεται να υποστηρίζει ότι η ανοχή απέναντι σε πράξεις βίας «δεν είναι χριστιανική στάση, αλλά συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή», ενώ κάνει λόγο για προσωπική του απόφαση να δράσει ενάντια σε αυτό που αντιλαμβάνεται ως πολιτικό σύστημα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο υλικό, ο δράστης φέρεται να είχε καταρτίσει λίστα πιθανών στόχων μέσα στην αμερικανική κυβέρνηση, την οποία φέρεται να κατέτασσε «κατά σειρά προτεραιότητας», χωρίς να εξαιρεί ανώτερους αξιωματούχους.

Σε άλλο σημείο, περιγράφει και τον σχεδιασμό της επίθεσης, αναφέροντας ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει διαφορετικού τύπου πυρομαχικά ώστε να περιορίσει τις παράπλευρες απώλειες, ενώ ταυτόχρονα αφήνει να εννοηθεί ότι θα προχωρούσε σε εκτεταμένη βία αν αυτό ήταν απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου του.

Ο Άλεν φέρεται επίσης να ασκεί κριτική στα μέτρα ασφάλειας του χώρου, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση ήταν τόσο χαλαρή που θα μπορούσε, όπως γράφει, να εισέλθει ακόμη και «βαρύς οπλισμός χωρίς να γίνει αντιληπτός».

«Αν ήμουν Ιρανός πράκτορας αντί για Αμερικανός πολίτης, θα μπορούσα να φέρω ένα βαρύ πολυβόλο εδώ και κανείς δεν θα το είχε καταλάβει» φέρεται να γράφει.

Την ίδια ώρα, οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν την αυθεντικότητα και το πλήρες περιεχόμενο των γραπτών, τα οποία φέρεται να εστάλησαν στην οικογένειά του λίγο πριν την επίθεση, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο ή αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια.