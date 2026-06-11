Ο Τραμπ αποκαλύπτει «μυστική αποστολή» των ΗΠΑ για να μείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν επιτέθηκε στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ

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Η Τεχεράνη διεμήνυσε πως στο εξής όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν τα Στενά θα θεωρούνται στόχοι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βοήθησαν δεκάδες δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο αυτής που περιέγραψε με τον όρο «μυστική αποστολή», η οποία είχε σκοπό να παραμείνει η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας ανοικτή, εν μέσω κλιμάκωσης και ανταλλαγών πληγμάτων με το Ιράν τα τελευταία 24ωρα, που ώθησαν την Τεχεράνη να διαμηνύσει σήμερα πως την ξανακλείνει.

Ο κ. Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι διέταξε την επιχείρηση τον περασμένο μήνα κι υποστήριξε πως χάρη σε αυτή πέρασαν από τη θαλάσσια οδό αυτή συνολικά 200 πλοία και «100 εκατομμύρια βαρέλια αργού» που διατέθηκαν «στην ανοιχτή αγορά», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατά δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), το 2025 διέρχονταν ημερησίως 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και υποπροϊόντων του από τα Στενά.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως η «απίστευτα επιτυχημένη προσπάθεια αυτή» δείχνει πως «οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ -όχι το Ιράν».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε απευθυνόμενος στον Τύπο στον Λευκό Οίκο στην συγκεκριμένη επιχείρηση, με πιο αόριστο τρόπο, λέγοντας πως αποφάσισε να την «αποκαλύψει» διότι μόλις το «ανακάλυψε» το Ιράν· ωστόσο η New York Times εκτίμησε πως αυτό είναι απίθανο: η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει ρεπορτάζ για το εγχείρημα ήδη τον περασμένο μήνα.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον της χώρας, μετέδωσε χθες Τετάρτη δημοσιογράφος του Fox News, εξηγώντας πως συζήτησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι το Ιράν του τηλεφώνησε απόψε», είπε ο δημοσιογράφος Τρέι Γιγκστ. «Μου είπε πως οι Ιρανοί του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε επίσης πως «οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα».

Η Τεχεράνη διέψευσε αμέσως, με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

«Οι ισχυρισμοί του Τραμπ κατά τους οποίους Ιρανοί αξιωματούχοι ήλθαν σε επαφή μαζί του διαψεύδονται σθεναρά» και «δεν είναι παρά πρόσχημα για να ξεφύγει από τον πόλεμο», τόνισαν στην ανακοίνωση.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως «ολοκλήρωσε» νέα σειρά πληγμάτων «σε νόμιμη άμυνα» εναντίον «πολλαπλών στόχων στο Ιράν».

Το Ιράν λέει πως ξανακλείνει τα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ανακοίνωσε πως προχώρησε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν και διεμήνυσε πως στο εξής όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα θεωρούνται στόχοι.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, που έβαλαν στο στόχαστρο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ, εξαπολύθηκαν αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως υπεκφεύγει στη διαπραγμάτευση για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Ήμασταν αληθινά κοντά στη σύναψη συμφωνίας, αλλά δεν σταματούν να μας παραπλανούν, μας περνάνε για κορόιδα», εξεμάνη ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος στον Τύπο χθες.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ από την πλευρά του έκρινε ότι το Ιράν «παίζει τη γάτα και το ποντίκι» στις συνομιλίες. «Αν πρέπει να διαπραγματευτούμε ρίχνοντας βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με τις βόμβες, κι είμαστε πολύ προικισμένοι σε αυτό», απείλησε.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν ήδη ανταλλάξει πλήγματα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την 8η Απριλίου, έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου, και στη θεωρία δεν έχει τερματιστεί.

Ακούστηκαν εκρήξεις τις πρώτες πρωινές στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, στον νότο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε αντίποινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι Φρουροί της Επανάστασης -ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν- ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον των στρατιωτικών βάσεων Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν. Νωρίτερα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι στοχοποιήθηκε επίσης το γενικό αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε μέσω X ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού. Στο Κουβέιτ ο στρατός ανακοίνωσε ότι αντιμετώπιζε «εναέριους εχθρικούς στόχους» και η αρχή (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας ότι κλείνει «προσωρινά» τον εναέριο χώρο του μικρού εμιράτου.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας καθώς μέσω αυτού εξάγεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

«Κόλαση»

«Έπειτα από επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον αμερικανό εχθρό, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας διαταγής», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης. «Κανένα πλοίο δεν πρέπει να φύγει από το αγκυροβόλιό του στον περσικό κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν. Κάθε προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό», διεμήνυσε.

Παράλληλα το πολεμικό ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανέφερε πως «έπληξε» δυο σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από το στενό, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Κάνετε επικίνδυνα τα ιερά Στενά του Ορμούζ; Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για σας», απείλησε ο διοικητής της αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης Σαρντάρ Μουσαβί.

Η Ουάσινγκτον «που επιβάλλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών» διέψευσε ότι τα Στενά είναι κλειστά.

«Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ απόψε», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Διέψευσε επίσης ότι χτυπήθηκαν αμερικανικά πλοία.

Η επιδείνωση της κατάστασης στον Κόλπο συνεχίζει να αυξάνει τα κόστη της ενέργειας. Νωρίτερα η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 1,7% στα 94,68 δολάρια και αυτή της αμερικανικής ποικιλίας WTI άνοδο 2% στα 91,84 δολάρια.

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρότρυνε χθες τους πολίτες του Λιβάνου να συμμετάσχουν στον πόλεμο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, επιχειρηματολογώντας πως η χώρα είναι «τεθεί υπό ομηρία» της παράταξης αυτής, που πρόσκειται στο Ιράν.

Έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, αρχικά το Ιράν και κατόπιν το Ισραήλ αντάλλαξαν πλήγματα την Κυριακή και τη Δευτέρα, για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον την 8η Απριλίου.

Η Τεχεράνη απαιτεί ο Λίβανος, όπου ενεπλάκησαν σε νέο πόλεμο τη 2η Μαρτίου το Ισραήλ με τον σύμμαχό της, τη Χεζμπολάχ, να συμπεριληφθεί στην πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Κάπου 3.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο αφότου ξέσπασε ο νέος πόλεμος, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία τη νύχτα.

Η επιχείρηση για την «τιμωρία του επιτιθέμενου» έβαλε στόχο την «αεροπορική βάση Αλ Αζράκ και το κέντρο διοίκησης» που βρίσκεται εκεί και διεξήχθη με «12 βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, διαβεβαιώνοντας πως κατέστρεψαν την εγκατάσταση και «μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών».

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από αμερικανικής ή ιορδανικής πλευράς ως τώρα.