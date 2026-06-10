Νέες οργισμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν: Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός – Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα

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«Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία»

Απειλές προς το Ιράν για νέες επιθέσεις εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!» σημειώνει, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία τώρα θα πληρώσουν το τίμημα!!!» δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια - Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πραγματοποίησαν πλήγμα κατά του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου του Στρατού των ΗΠΑ το βράδυ της προηγούμενης ημέρας.

Ακολούθησαν αντίποινα από την Τεχεράνη, με το Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ.