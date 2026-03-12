Οι Ιρανοί απαιτούν: «Απελάστε τους πρεσβευτές ΗΠΑ και Ισραήλ για να περνούν τα πλοία σας ασφαλή από τα Στενά του Ορμούζ»

0

Από την Τεχεράνη ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ναρκοθετήσει την θαλάσσια περιοχή

Πολλά πλοία μπορούν ακόμη να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ εφόσον συντονιστούν με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Λόγω των εξελίξεων, γενικά δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις συνθήκες πριν από την 28η Φεβρουαρίου (σ.σ. όταν ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν)… καθώς έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, το ίδιο και άλλοι», συμπλήρωσε ο Μπαγαΐ.

Τη Δευτέρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης υποσχέθηκαν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε πλοία αραβικών ή ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες θα απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον οποίο πυροδότησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Ιράν αρνείται ότι έχει ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δεν έχει ποντίσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αντικρούοντας κατηγορίες της Ουάσινγκτον.

«Καθόλου. Αυτό δεν αληθεύει», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».

Ενώ το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού, ο Ιρανός υφυπουργός υποστήριξε ότι «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους», μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ