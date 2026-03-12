Πανικός στο Μίσιγκαν από πυροβολισμούς σε συναγωγή – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κτήριο που στεγάζει και σχολείο – Νεκρός ο δράστης

0

Σήμανε συναγερμός στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Γουέστ Μπούμφιλντ Τάουνσιπ του Μίσιγκαν καθώς σύμφωνα με τοπικές πηγές ένα φορτηγό έπεσε στη συναγωγή Temple Israel. Πλάνα από το σημείο δείχνουν δεκάδες αστυνομικά οχήματα να έχουν περικυκλώσει το κτήριο, το οποίο εκκενώθηκε ενώ αεροπορικά πλάνα δείχνουν σύννεφα καπνού να υψώνονται από την οροφή της συναγωγής.

Τελευταίες πληφορίες από την αστυνομία λένε ότι πως ο άνθρωπος που εισέβαλε είναι νεκρός.

Περίπου δώδεκα γονείς έσπευσαν για να πάρουν τα παιδιά τους από ένα κέντρο προσχολικής αγωγής που βρίσκεται μέσα στο κτήριο, αφού έλαβαν έγκριση από την αστυνομία, μετέδωσε η ΕΡΤ.

🚨 BREAKING: The K-12 school at Temple Israel was NOT IN SESSION today, where an assailant just rammed their car into the building before shots rang out, per Fox News Thank GOD! 🙏🏻 That doesn't mean nobody was in the synagogue, but children were mostly absent today at the… pic.twitter.com/I5jINaRdX3 — Nick Sortor (@nicksortor) March 12, 2026

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Το Temple Israel αυτοαποκαλείται η μεγαλύτερη Μεταρρυθμιστική συναγωγή της χώρας, με 12.000 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Διαθέτει κέντρο προσχολικής αγωγής και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και ενήλικες.

Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ δημοσίευσε ένα μήνυμα στη σελίδα της στο Facebook λέγοντας ότι οι συνδεδεμένες με αυτήν υπηρεσίες «βρίσκονται επί του παρόντος σε προληπτικό lockdown» σε απάντηση στο περιστατικό Temple Israel.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, έγραψε στο X: «Το προσωπικό του FBI βρίσκεται επί τόπου με συνεργάτες στο Μίσιγκαν και ανταποκρίνεται στον εμβολισμό οχήματος και την παρουσία ενεργού σκοπευτή έξω από τη Συναγωγή Temple Israel στο Γουέστ Μπούμφιλντ Τάουνσιπ του Μίσιγκαν».