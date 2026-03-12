Συναγερμός στην Βιρτζίνια: Ένοπλος τραυμάτισε δύο άτομα σε πανεπιστήμιο του Νόρφολκ – Νεκρός ο δράστης

0

Ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα στο πανεπιστήμιο Old Dominion (ODU) στο Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους προτού τον πυροβολήσουν και πέσει νεκρός, όπως ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πανεπιστήμιο, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στις 10:49 το πρωί (τοπική ώρα, 16:49 στην Ελλάδα) στο κτίριο Constant Hall του ODU. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ανεστάλη κάθε δραστηριότητα στην πανεπιστημιούπολη. Στο ODU οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε 24.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο του πανεπιστημίου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις της αστυνομίας. Μέχρι στιγμής τα κίνητρα και η ταυτότητα του δράστη παραμένουν άγνωστα.