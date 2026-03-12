Η Ρωσία καταδικάζει τις δηλώσεις του Τραμπ περί «κατάληψης» της Κούβας

0

Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα παράσχει στην Κούβα όλη την δυνατή πολιτική και διπλωματική υποστήριξη

Η Μόσχα καταδίκασε σήμερα τον εκβιασμό και τις απειλές που όπως είπε διατυπώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε «κατάληψη» της Κούβας, η οποία είναι παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα παράσχει στην Κούβα όλη την δυνατή πολιτική και διπλωματική υποστήριξη και απηύθυνε έκκληση για μια διπλωματική λύση των εντάσεων με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ. Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα ότι η Κούβα είναι «μεγάλο πρόβλημα» και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ασχολείται με το ζήτημα το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι μια «φιλική κατάληψη».