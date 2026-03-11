Το ναυτικό του Ιράν πόντισε 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ: «Το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι», απειλεί η Τεχεράνη

0

Η τοποθεσία των περισσότερων εκρηκτικών είναι γνωστή, σύμφωνα με τους Αμερικανούς

Το Ιράν πόντισε περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, μια κίνηση που ενδέχεται να περιπλέξει το άνοιγμα αυτού του στενού, θαλάσσιου διαύλου, μιας σημαντικής οδού για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά σταματήσει λόγω του πολέμου που ξεκίνησαν πριν από 12 ημέρες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, γεγονός που συμβάλλει στην εκτόξευση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε νωρίτερα ότι ο κόσμος θα πρέπει να προετοιμαστεί γιατί το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Η μία πηγή είπε ότι η τοποθεσία των περισσότερων ναρκών είναι γνωστή, αλλά απέφυγε να διευκρινίσει πώς σκοπεύουν να χειριστούν το θέμα οι ΗΠΑ, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN είχε μεταδώσει πρώτο την Τρίτη τη ναρκοθέτηση των Στενών.

Το Ιράν απειλούσε ανέκαθεν ότι θα απαντούσε, αν δεχόταν επίθεση, τοποθετώντας νάρκες στο Στενό. Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και LNG περνά από το Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι έβαλε στο στόχαστρο και βύθισε 16 ιρανικές ναρκοθέτιδες την Τρίτη. Όμως μέχρι στιγμής το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποφεύγει να προσφέρει προστατευτική συνοδεία στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.