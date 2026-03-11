Οι Αμερικανοί κατέστρεψαν 16 ιρανικά σκάφη πόντισης ναρκών – Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου

0

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στα Στενά του Ορμούζ», αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, με το Ισραήλ να εξαπολύει περισσότερους πυραύλους κατά του Ιράν και του Λιβάνου. Το Ιράν, από την πλευρά του, ανέφερε ότι έχει εξαπολύσει μια σειρά επιθέσεων κατά του Ισραήλ, καθώς και κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Εντωμεταξύ, τα ΗΑΕ είπαν ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας τους ανταποκρίνονται σε «απειλή πυραύλων».

Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ έκανε λόγο νωρίτερα περί «αυξημένου επιπέδου απειλής ασφαλείας», παροτρύνοντας τους κατοίκους να αποφύγουν να βγουν έξω και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Σφυροκόπημα στη Βηρυτό

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει για ακόμη μια φορά τη νότια συνοικία της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μετέδωσε λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Ιρανικοί πύραυλοι κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν που κατευθύνονταν προς την επικράτεια του Ισραήλ και ενεργοποίησε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αντιμετώπιση της απειλής», ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τη 01:00.

Κατόπιν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν στην Ιερουσαλήμ σειρήνες της αεράμυνας και κρότους μακρινών εκρήξεων.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως οι κάτοικοι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας αμέσως. Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πάντως πως προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε «μικρό αριθμό ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατευθυνόμενοι» στα καταφύγια.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 από την πλευρά του έκανε λόγο για τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων κοντά στο Τελ Αβίβ, χωρίς να μεταδώσει κάποιον αριθμό.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, όπως μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Στο στόχαστρο βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.

«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση.

Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Drone σε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χθες Τρίτη, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν το Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο.

Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Drones έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του στους γείτονές του, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο drones έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με την εναέρια κυκλοφορία να μην έχει επηρεαστεί.

Δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, τραυματίζοντας 4 ανθρώπους, ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης του Ντουμπάι (Dubai Media Office).

Η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά, πρόσθεσε.

Authorities confirm that two drones fell in the vicinity of Dubai International Airport (DXB) a short while ago, resulting in minor injuries to two Ghanaian nationals and one Bangladeshi national, and moderate injuries to one Indian national. Air traffic is operating as normal. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν: ένας Ινδός υπέστη «μέτρια» τραύματα, δύο άτομα από τη Γκάνα και ένα από το Μπαγκλαντές υπέστησαν «ελαφρά» τραύματα.

Ένας επιβάτης στο αεροδρόμιο είπε ότι ζητήθηκε από τους ταξιδιώτες να απομακρυνθούν από τα γυάλινα παράθυρα και να καταφύγουν σε πιο προστατευμένο χώρο, σύμφωνα με το BBC.

Το Σάββατο, ένα drone προσγειώθηκε κοντά σε ένα κτίριο του τερματικού σταθμού.

Ακόμη ένα πλοίο επλήγη στα ανοικτά των Εμιράτων

Εντωμεταξύ, ακόμη ένα πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το δεύτερο μέσα σε μερικές ώρες που δέχεται επίθεση στα ανοικτά της χώρας αυτής του Κόλπου, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Ο καπετάνιος ενός πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου, που βρισκόταν 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, «ανέφερε ότι το πλοίο του έχει χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με τη UKMTO. «Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το πλήρωμα είναι ασφαλές», πρόσθεσε.

Ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ισραήλ στοχοθέτησε νωρίς σήμερα μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού, για δεύτερη φορά από την Κυριακή, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς προπυργίων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τους οποίους έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής περίπου 500 άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Το σημερινό πλήγμα του ισραηλινού στρατού είχε στόχο πολυκατοικία στη συνοικία Άισα Μπάκαρ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε δύο ορόφους του κτιρίου, όπως και σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στην πολυκατοικία.

Το κτίριο βρίσκεται κοντά στην έδρα της ανώτατης αρχής της σουνιτικής κοινότητας Νταρ αλ Φάτουα.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση για τα νότια προάστια της Βηρυτού, μεγάλο μέρος των κατοίκων των οποίων έχει ήδη φύγει.

Στη διάρκεια της νύκτας το προπύργιο αυτό της Χεζμπολάχ βομβαρδίστηκε σφοδρά, σύμφωνα με το ANI, με το AFPTV να μεταδίδει εικόνες που έδειχναν στήλες καπνού να υψώνονται από την περιοχή.

Στο μεταξύ σχεδόν 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου στις ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τουλάχιστον 759.300 έχουν εκτοπιστεί.

Παράλληλα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν επανειλημμένα σε ισραηλινά στρατεύματα κοντά στα μεθοριακά χωριά Χιάμ και Ονταϊσέχ, ανακοίνωσε η λιβανική οργάνωση, η οποία σήμερα ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Η Καμπέρα αναμένει κλιμάκωση του πολέμου, κλείνει πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

Η Αυστραλία έχει κλείσει τις πρεσβείες της στο Αμπού Ντάμπι και στο Τελ Αβίβ καθώς και το προξενείο της στο Ντουμπάι, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της χώρας εν μέσω ανησυχίας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πιθανόν να κλιμακωθεί.

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ δήλωσε ότι τουλάχιστον 9 πόλεις, όπου βρίσκονται αυστραλιανές πρεσβείες και προξενεία, έχουν δεχτεί πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones.

«Τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται σε κλίμακα και σε βάθος που δεν έχουμε δει ποτέ μέχρι σήμερα», είπε η υπουργός στη βουλή και συνέχισε ότι η σύγκρουση «πιθανόν να εντατικοποιηθεί και να συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον».

«Οι αποστολές μας στο Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι και στο Τελ Αβίβ χρειάστηκε όλες να κλείσουν την περασμένη εβδομάδα», όπως είπε η υπουργός.

Η Αυστραλία έχει επίσης καλέσει τις οικογένειες διπλωματικών αξιωματούχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ισραήλ να απομακρυνθούν από τις χώρες αυτές.

«Οι επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές επιθέσεις του Ιράν θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των αμάχων, περιλαμβανομένων Αυστραλών, και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους Αυστραλούς που έχουν πληγεί καθώς ξεκινούν και πάλι περιορισμένες εμπορικές πτήσεις, ενώ επεκτείνουμε τις προξενικές μας προσπάθειες», είπε η Ουόνγκ.

Περισσότεροι από 3.200 Αυστραλοί έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή με 23 εμπορικές πτήσεις. Περίπου 115.000 πολίτες βρίσκονταν στην περιοχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.