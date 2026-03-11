Πώς το «έμφραγμα» στα Στενά του Ορμούζ εκτινάσσει τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα – Η απειλή για το πιάτο του καταναλωτή

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται μπροστά σε ένα εφιαλτικό σενάριο, καθώς η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί. Η πρόσφατη στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή οδήγησε σε μια πρωτοφανή μείωση των διελεύσεων πλοίων κατά 97%, προκαλώντας άμεσες αναταράξεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η διακοπή αυτή δεν είναι απλώς ένα τοπικό πρόβλημα, αλλά ένας συστημικός κίνδυνος που μεταδίδει ισχυρά σοκ στις αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας παγκοσμίως.
Η στρατηγική σημασία της «βαλβίδας» του παγκόσμιου εμπορίου
Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται δικαίως η πιο κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία του πλανήτη. Δεν πρόκειται μόνο για τη δίοδο του πετρελαίου, αλλά για ένα πέρασμα από το οποίο εξαρτάται η βιομηχανική παραγωγή και η αγροτική σταθερότητα πολλών ηπείρων. Περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και τεράστιες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και λιπασμάτων διακινούνται μέσω αυτού του στενού περάσματος.
Η εξάρτηση της παγκόσμιας αγοράς από τα Στενά του Ορμούζ
(πριν από την κρίση)
|Προϊόν
|Μερίδιο παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου (2025)
|Αργό πετρέλαιο
|38%
|Υγραέριο (LPG)
|29%
|Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG)
|19%
|Διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου
|19%
|Χημικά & Λιπάσματα
|13%
|Εμπορευματοκιβώτια (Containers)
|2,8%
Πηγή: UNCTAD βάσει στοιχείων Clarksons Research 2026
Το ενεργειακό σοκ και οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό
Η αντίδραση των αγορών ενέργειας ήταν ακαριαία. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 27% από την έναρξη της στρατιωτικής εμπλοκής. Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στο φυσικό αέριο, με τις ευρωπαϊκές τιμές (Dutch TTF) να εκτινάσσονται κατά 74%. Αυτή η ραγδαία αύξηση στο κόστος της Ενέργεια μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερους λογαριασμούς για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τροφοδοτώντας έναν νέο κύκλο ακρίβειας που απειλεί να ακυρώσει τις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών για έλεγχο του πληθωρισμού.
Η απειλή για τα λιπάσματα και το πιάτο του καταναλωτή
Μια λιγότερο φωτισμένη αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη πτυχή της κρίσης είναι η διακοπή στη ροή των λιπασμάτων. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη δίοδο για το ένα τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου λιπασμάτων. Πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες, που ήδη παλεύουν με την επισιτιστική ανασφάλεια, εξαρτώνται από αυτές τις εισαγωγές για την αγροτική τους παραγωγή. Η έλλειψη λιπασμάτων ή η εκτόξευση της τιμής τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μειωμένες σοδειές και, κατά συνέπεια, σε νέες ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής.
Ναυτιλιακό κόστος και ασφάλιστρα πολέμου
Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει καταστεί απαγορευτική. Το κόστος των ναύλων για τα δεξαμενόπλοια έχει αυξηθεί κατά 72%, ενώ τα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου έχουν τετραπλασιαστεί. Οι πλοιοκτήτες αναγκάζονται είτε να αναστείλουν τα δρομολόγια είτε να αναζητήσουν πανάκριβες εναλλακτικές, γεγονός που επιβαρύνει το τελικό κόστος κάθε προϊόντος που μεταφέρεται διά θαλάσσης.
|Δείκτης Κόστους
|Αύξηση (%)
|Τιμή Φυσικού Αερίου (Ευρώπη)
|+74%
|Ναύλα Δεξαμενόπλοιων
|+72%
|Τιμή Πετρελαίου Brent
|+27%
|Ασφάλιστρα Κινδύνου
|+400%
Πηγή: Στοιχεία UNCTAD / LSEG Data & Analytics
Χρηματοπιστωτικές πιέσεις και το βάρος του χρέους
Η κρίση δεν περιορίζεται στους λιμένες, αλλά επεκτείνεται και στα χρηματιστήρια και τις αγορές ομολόγων. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην περιοχή έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις αναπτυσσόμενες χώρες που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλά επίπεδα χρέους και περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο.
Αποδόσεις ομολόγων στις 9 Μαρτίου 2026
|Χώρα
|Απόδοση ομολόγων (%)
|Αύξηση (ποσοστιαίες μονάδες)
|Ιράκ
|7,1%
|0,64
|Μπαχρέιν
|7,0%
|0,41
|Ιορδανία
|6,4%
|0,24
|Ομάν
|5,3%
|0,26
|Σαουδική Αραβία
|5,1%
|0,26
|Κατάρ
|4,8%
|0,27
Πηγή: UNCTAD βάσει LSEG Data & Analytics
Η ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση
Το Παγκόσμιο εμπόριο δεν αντέχει ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών. Η UNCTAD προειδοποιεί ότι αν η ένταση διατηρηθεί, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη θα είναι βαθιές και μακροχρόνιες. Η προστασία των θαλάσσιων διαδρόμων, των λιμένων και των πληρωμάτων είναι επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για να αποφευχθεί μια παγκόσμια οικονομική ασφυξία που θα πλήξει πρωτίστως τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.