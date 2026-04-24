Χέγκσεθ: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν αποκτά παγκόσμια διάσταση

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας μίλησε για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Ο αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν αποκτά παγκόσμια διάσταση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να κάνει μια «καλή συμφωνία» με την Ουάσινγκτον.

«Ο αποκλεισμός μας αυξάνεται και αποκτά παγκόσμια διάσταση», είπε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Κανείς δεν κάνει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ προς οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε. Πρόσθεσε πως μέχρι στιγμής το αμερικανικό Ναυτικό έχει αναγκάσει 34 πλοία να κάνουν αναστροφή.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα το Ιράν να τοποθετήσει περισσότερες νάρκες θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχειρίας.

Ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα στο Πακιστάν, δήλωσαν σήμερα τρεις πακιστανικές πηγές στο Reuters, μετά την αποτυχία του τελευταίου γύρου συνομιλιών που αναμενόταν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πακιστανική κυβερνητική πηγή τόνισε νωρίτερα πως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται σήμερα το βράδυ στο Ισλαμαμπάντ, μαζί με μια μικρή ομάδα αντιπροσώπων και είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η πηγή δεν διευκρίνισε με ποιον έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Στη συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν ανησυχούν» για μια συμφωνία με το Ιράν και επανέλαβε σχόλια του Τραμπ ότι έχουν «όλο τον χρόνο στη διάθεσή τους».

«Το Ιράν γνωρίζει ότι έχει ακόμα ένα ανοιχτό παράθυρο για να κάνει τη σοφή επιλογή... στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα με ουσιαστικούς και επαληθεύσιμους τρόπους», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command /CENTCOM) συνεχίζει τον αυστηρό αποκλεισμό σε όλα τα λιμάνια του Ιράν. Ο αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να απαγορεύει την είσοδο ιρανικών πλοίων στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό, πρόσθεσε ο Κέιν.

«Επιβάλλουμε τον αποκλεισμό σε όλους τους τομείς εναντίον οποιουδήποτε πλοίου οποιασδήποτε εθνικότητας που διέρχεται από ή προς ιρανικό λιμάνι ή έδαφος», είπε.

«Παρακολουθούμε στενά τα σκάφη ενδιαφέροντος που κατευθύνονται προς το Ιράν και εκείνα που απομακρύνονται από το Ιράν και βρίσκονταν εκτός της περιοχής αποκλεισμού όταν διατάχθηκε αυτός ο αποκλεισμός και... είμαστε προετοιμασμένοι και σε θέση να τα αναχαιτίσουμε», συνέχισε.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν ξεκίνησε στις 13 Απριλίου.

Ο Χέγκσεθ προσπέρασε τις επικριτικές δηλώσεις του πάπα Λέοντα κατά του πολέμου στο Ιράν, με τον επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου να λέει πως ο ποντίφικας «θα συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει» και αυτό δεν πειράζει.