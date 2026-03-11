Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος με τον Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε

0

Έρχεται σε αντίθεση με όσα λένε οι Ισραηλινοί ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός

O Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι «δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε» στο Ιράν και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δηλώσει πως η επιχείρηση που διεξάγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από την 28η Ιανουαρίου θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό περιορισμό».

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες προβλέπουν τουλάχιστον δύο ακόμη εβδομάδες επιθέσεων στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν πληροφορίες ότι το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης παγκοσμίως για τον εφοδιασμό πετρελαίου. Αξιωματούχοι σημειώνουν ότι δεν είναι σαφές πόσες νάρκες έχουν τοποθετηθεί, ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε στο Axios ότι αμερικανικά πλήγματα την Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, διαταράσσοντας τα ιρανικά σχέδια.

Παράλληλα, ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα την Τετάρτη ότι η αποστολή των αμερικανικών δυνάμεων είναι να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει ισχύ και να παρενοχλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. «Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιφέρουν καταστροφική πολεμική ισχύ κατά του ιρανικού καθεστώτος. Η πολεμική ισχύς των ΗΠΑ αυξάνεται, ενώ η πολεμική ισχύς του Ιράν μειώνεται», δήλωσε ο Μπραντ Κούπερ, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μειωθεί δραστικά.

Στην ίδια τηλεφωνική συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στο πεδίο της σύγκρουσης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερες ζημιές από όσες πιστεύαμε ότι ήταν δυνατό, ακόμη και στο αρχικό εξάβδομο χρονικό πλαίσιο», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η εχθρική στάση του Ιράν δεν περιοριζόταν μόνο απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επεκτεινόταν και στα κράτη του Κόλπου σε ολόκληρη την περιοχή. «Στόχευαν και την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτή είναι ανταπόδοση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.