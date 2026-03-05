Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον Περσικό Κόλπο

0

Εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ντόχα και τη Μανάμα

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι ιρανικός πύραυλος έπληξε ένα αμερικανικό πετρελαιοφόρο στον Περσικό Κόλπο, κατά την έκτη ημέρα του περιφερειακού πολέμου με το Ιράν, το οποίο απαντά στοχοθετώντας τη Μέση Ανατολή.

Το εν λόγω πλοίο «επλήγη από πύραυλο στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου» και «αυτή τη στιγμή καίγεται», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και στην οποία δεν υπάρχουν περισσότερες διευκρινίσεις.

Το επεισόδιο αυτό, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από ανεξάρτητη πηγή, σημειώνεται ενώ οι Φρουροί υποστηρίζουν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ, σημαντικού σημείου διέλευσης του παγκόσμιου πετρελαίου.

Επίσης, ενδέχεται να σχετίζεται με επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στα ανοικτά των ακτών του Κουβέιτ, κατά την οποία στόχος ήταν ένα πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με αναφορά του Κέντρου Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού.

Εκρήξεις

Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη και στο δυτικό τμήμα της περιφέρειάς της, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ νέων πληγμάτων κατά την έκτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ σύμφωνα με ιρανικές εφημερίδες τουλάχιστον μια έκρηξη σημειώθηκε στην Καράτζ, πόλη στα δυτικά της Τεχεράνης.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στην πόλη άκουσαν στρατιωτικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, όπως και μακρινές εκρήξεις, οι οποίες ήταν ωστόσο πολύ ισχυρές. Ο ένας από αυτούς πρόσθεσε ότι καπνός υψωνόταν στον ουρανό στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξαπέλυσε "κύμα επιθέσεων σε μεγάλη κλίμακα κατά των υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη".

Παράλληλα εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ και την πρωτεύουσα Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Από το Σάββατο οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους εν είδει αντιποίνων στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.