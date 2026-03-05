Άννα Καραμανλή: Ο ελληνικός τουρισμός παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις «με προσοχή και ψυχραιμία»

0

«Δεν υπάρχει τουρισμός χωρίς ειρήνη»

Με «προσοχή αλλά και ψυχραιμία» παρακολουθεί ο ελληνικός τουρισμός τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη ζήτηση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, τόνισε η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή από τη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση, την ΙΤΒ του Βερολίνου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η κ. Καραμανλή αναφέρθηκε στο 2025, το οποίο, όπως είπε, ήταν «η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό», με έσοδα ύψους 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και επισήμανε ότι τα μηνύματα και για το 2026 είναι θετικά, καθώς «οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν δείχνουν προς το παρόν να επηρεάζουν τη ζήτηση της Ελλάδας» ως τουριστικού προορισμού. Ο ελληνικός τουρισμός, πρόσθεσε η υφυπουργός, «παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή, αλλά και ψυχραιμία τις εξελίξεις». Έχει άλλωστε επιδείξει «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» όλα αυτά τα χρόνια, σε ένα διεθνές περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, ανέφερε.

Στο φετινό περίπτερο του ΕΟΤ στην έκθεση, παρουσιάζονται συνολικά 81 συνεκθέτες, ενώ δεκάδες άλλοι φορείς και ιδιώτες εκπροσωπούνται με ανεξάρτητη παρουσία.

Στη σκιά της κρίσης η 60ή ΙΤΒ

Η ΙΤΒ του 2026, η 60ή, επρόκειτο να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, επισκιάζεται ωστόσο αναπόφευκτα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι χώρες της περιοχής επενδύουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στην εντυπωσιακή παρουσία τους στην έκθεση, αλλά πολλές παρουσιάσεις ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, ενώ δεν είναι λίγοι οι διοργανωτές και οι επισκέπτες που δεν κατάφεραν να φθάσουν στο Βερολίνο. Επιπλέον, το Ισραήλ και το Ιράν δεν συμμετέχουν, όπως και η Ιορδανία και η Qatar Airways. Στο ίδιο πνεύμα, η Διεθνής Ένωση Κρουαζιερόπλοιων (CLIA) δήλωσε ότι η παρουσίαση που είχε προγραμματίσει στο πλαίσιο της ΙΤΒ δεν ήταν πλέον «ενδεδειγμένη». Αυτή τη στιγμή, μόνο στα δύο γερμανικών συμφερόντων κρουαζιερόπλοια που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα νερά του Κόλπου επιβαίνουν περισσότεροι από 8.000 τουρίστες.

Χαρακτηριστικό της σημασίας που έχει για την τουριστική βιομηχανία της Γερμανίας η περιοχή της Μέσης Ανατολής, είναι το γεγονός ότι οι εταιρίες Emirates, Etihad και Qatar Airways μεταφέρουν έως και 8.000 επιβάτες καθημερινά από τη Γερμανία προς τα αεροδρόμια της καταγωγής τους, από όπου συνεχίζουν προς την Αφρική και την Άπω Ανατολή. Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους επιβάτες είναι πελάτες ταξιδιωτικών πρακτόρων όπως η DerTour και η TUI ή εταιριών κρουαζιέρας όπως η AIDA και πετούν προς Ινδικό Ωκεανό, προς Ταϊλάνδη και προς Αυστραλία. «Ο τεράστιος όγκος που έχουν δημιουργήσει οι αερομεταφορείς του Κόλπου τις τελευταίες δεκαετίες είναι πρακτικά αναντικατάστατος», δήλωσε στην WirtschaftsWoche ο διευθύνων σύμβουλος της TUI Γερμανίας Μπένγιαμιν Γιάκομπι.

Στην έκθεση πάντως δίνουν το «παρών» η Παλαιστίνη, αναδεικνύοντας κυρίως τις επιλογές θρησκευτικού τουρισμού, αλλά και η Συρία, εκπρόσωποι της οποίας διαφήμιζαν την «ηρεμία» και την «ασφάλεια» που επικρατεί πλέον στη χώρα. Τιμώμενη χώρα είναι αυτή τη χρονιά η Αγκόλα. «Δεν υπάρχει τουρισμός χωρίς ειρήνη – αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα από το Βερολίνο σε έναν κόσμο που αλλάζει σχεδόν καθημερινά», δήλωσε στο rbb η υπουργός Τουρισμού της χώρας, Μάρσια Ντάνιελ. Η Αγκόλα, εξήγησε, επενδύει σχεδόν 500 εκατομμύρια στον Τουρισμό, «με στόχο να τοποθετήσουμε την Αφρική ως βασικό παράγοντα στον τουριστικό τομέα».

Μεταξύ των νέων τάσεων που αναδεικνύονται στη φετινή ΙΤΒ είναι η όλο και συχνότερη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τον σχεδιασμό ταξιδιών. Οι εταιρίες τεχνολογίας και εφαρμογών συγκεντρώνουν φέτος ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των κλαδικών επισκεπτών.