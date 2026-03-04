Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία

0

Από την κορβέτα που χτυπήθηκε σήμερα στον Ινδικό Ωκεανό έχουν ανασυρθεί 87 σoροί, ενώ αγνοούνται 61 ακόμα Ιρανοί ναύτες

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ της βύθισης από υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Αναφερόμενος σε αυτήν την αμερικανική επίθεση, ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν δήλωσε ότι «για πρώτη φορά από το 1945, ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βύθισε ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο χρησιμοποιώντας μια τορπίλη Mark 48 (...) που έστειλε το πολεμικό πλοίο στον βυθό του ωκεανού».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα δήλωσαν πως ανασύρθηκαν οι σοροί 87 ναυτών μετά τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας. Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού ΠΝ που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας.