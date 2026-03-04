Στέφανος Μιχαήλ: Για πρώτη φορά, μετά το 1974, νιώθουμε την μητέρα Ελλάδα πραγματικά στο πλευρό μας

0

«Το κλίμα που επικρατεί είναι περίεργο, ανασφαλές. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακολουθήσει»

Για την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στην Κύπρο μίλησε ο Στέφανος Μιχαήλ.

Ο Κύπριος ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στο αίσθημα άγχους και φόβου που πρωταγωνιστεί στην Κύπρο όσο και στο γεγονός πως ο ίδιος είναι έφεδρος καταδρομέας

«Το κλίμα που επικρατεί είναι περίεργο, ανασφαλές. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να ακολουθήσει και κάθε μέρα, που περνάει, ακούμε καινούργια πράγματα. Ο κόσμος, ειδικά στη Λεμεσό και όσοι είναι κοντά στις βάσεις του Ακρωτηρίου, ζει υπό καθεστώς φόβου και μεγαλύτερης ανασφάλειας γιατί είναι δίπλα στις βάσεις και δεν ξέρουν από που μπορεί αν τους έρθει», είπε ο Στέφανος Μιχαήλ στην εκπομπή «Live News» και συνέχισε:

«Δεν μπορώ να συγκρίνω τη δική μου ψυχολογική κατάσταση και το αίσθημα που με διακατέχει αυτή τη στιγμή με τους ανθρώπους που ‘ναι κοντά στις βάσεις. Εμείς προς το παρόν, ζούμε κανονικά τις ζωές μας και την καθημερινότητα μας. Πηγαίνουμε στις δουλειές μας, δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Ούτε εκκενώσεις χρειάστηκε να κάνουμε ούτε σε καταφύγια να πάμε.

Αυτό που έχω να πω είναι ότι ίσως να ‘ναι και η πρώτη φορά, μετά το 1974, που νιώθουμε την Ελλάδα πραγματικά στο πλευρό μας. Την μητέρα Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα για εμάς είναι η πατρίδα μας. Το λέω και συγκινούμαι, είναι το έθνος μας».