Αγωνία για τους εγκλωβισμένους Έλληνες στον Περσικό – Ξεκίνησε ο επαναπατρισμός με τρεις πτήσεις από Ισραήλ και Ομάν

Το αίσθημα αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα εντείνεται

Μαζικές είναι οι αιτήσεις επαναπατρισμού στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι στις χώρες του Περσικού Κόλπου, έπειτα από τις επιθέσεις του Ιράν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ομάδας μπάσκετ Νέων του Άρη, η οποία μετά από τέσσερα 24ωρα αγωνίας στο Άμπου Ντάμπι κατάφερε να αναχωρήσει χθες βράδυ (03/03) αεροπορικώς για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί να επιστέψει οδικώς με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη, επισημάνθηκε στην ΕΡΤ.

Για πολλούς Έλληνες, αυτό που ξεκίνησε ως ταξίδι αναψυχής μετατράπηκε σε μία αγωνιώδη περιπέτεια, καθώς βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε περιοχές που δέχονται επιθέσεις. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και σύμφωνα με μαρτυρίες, ο μόνος διαθέσιμος τρόπος αναχώρησης σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μέσω του Ομάν, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία αποχώρησης ιδιαίτερα δύσκολη και πολυδάπανη.

Το αίσθημα αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα εντείνεται και από την οικονομική πίεση, καθώς αρκετοί αναφέρουν ότι τα διαθέσιμα χρήματα τους εξαντλούνται όσο παρατείνεται η παραμονή τους στο εξωτερικό.

Αν και οι περισσότεροι Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ψυχραιμία, παραμένουν σε επιφυλακή, έτοιμοι να αποχωρήσουν σε περίπτωση κλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με τις πρεσβείες και τις προξενικές αρχές στη Μέση Ανατολή, καθώς και ειδική πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους Έλληνες επιθυμούν να επαναπατριστούν, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ξεκίνησε ο επαναπατρισμός με τρεις πτήσεις από Ισραήλ και Ομάν

Άρχισε ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η πρώτη πτήση με Έλληνες έφτασε από το Ισραήλ, μέσω Αιγύπτου και προσγειώθηκε σε ελληνικό έδαφος.

Μία δεύτερη πτήση από το Ισραήλ, επίσης μέσω Αιγύπτου, έφτασε στην Ελλάδα λίγο πριν τις 8.

Μία τρίτη πτήση με Έλληνες, στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Ομάν, αναμένεται αργότερα το βράδυ.