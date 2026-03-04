Ανασύρθηκαν οι σοροί 87 ναυτών από τη βύθιση ιρανικής κορβέτας από αμερικανικό υποβρύχιο στον Ινδικό Ωκεανό

0

Η επίθεση έγινε στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα - Δείτε βίντεο από το φονικό χτύπημα

Οι σοροί 87 ναυτών του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση μιας κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, δήλωσαν αστυνομικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Σρι Λάνκα.

Υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για 61 ναύτες του ιρανικού ΠΝ που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσαν οι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνομίας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τριάντα δύο Ιρανοί ναύτες έχουν διασωθεί.